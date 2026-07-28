Phát hiện hơn 250 xe tải thay nhau đổ bê tông liên tục không nghỉ, huy động hơn 4.000 tấn bê tông, sắp hoàn thành ‘chiến dịch’ dưới lòng đất

Hơn 250 xe trộn bê tông đã hoạt động liên tục suốt 12 giờ để tạo phần móng cho một tòa tháp 72 tầng.

Chiến dịch diễn ra tại dự án 400 Lake Shore Drive ở thành phố Chicago, Mỹ. Đây là bước xây dựng quan trọng đối với tòa tháp phía bắc, công trình dự kiến cao 261 m, có 72 tầng và hoàn thành vào năm 2027.

Theo Urbanize Chicago, đợt đổ móng được thực hiện tháng 3/2024 bởi chủ đầu tư Related Midwest, cùng hai nhà thầu LR Contracting Company và BOWA Construction. Do phần móng cần được thi công liền khối, bê tông phải được cung cấp liên tục, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn có thể tạo ra các điểm tiếp giáp yếu trong kết cấu.

Để đáp ứng yêu cầu này, hơn 250 xe trộn bê tông được điều phối tới công trường trong vòng 12 giờ. Các xe đến với tần suất trung bình một chiếc mỗi 2 phút, lần lượt đưa vật liệu vào khu vực móng bè của tòa nhà.

Khi chiến dịch kết thúc, lượng bê tông được sử dụng cho phần móng bè của tòa tháp phía bắc dự án 400 Lake Shore Drive vào khoảng 1.760 m3. Khối bê tông này nặng khoảng 4.080 tấn, có thể tích gần tương đương lượng nước trong một bể bơi tiêu chuẩn Olympic.

Trước ngày xe bồn xuất hiện, các đội thi công đã mất khoảng hai tuần để lắp đặt hệ thống cốt thép. Tổng lượng thép sử dụng khoảng 282 tấn. Chủ đầu tư so sánh con số này với tổng trọng lượng của khoảng 155 ôtô.

Các thanh thép được bố trí thành nhiều lớp, liên kết với nhau trước khi bị bao phủ hoàn toàn bởi bê tông. Sau khi đông cứng, hai loại vật liệu phối hợp để tạo nên móng bè, có nhiệm vụ tiếp nhận tải trọng từ 72 tầng phía trên rồi phân bổ xuống nền đất.

Bê tông có khả năng chịu lực nén tốt, trong khi thép hỗ trợ chống lại lực kéo và biến dạng. Đối với một tòa nhà cao hơn 260 m, độ cứng và khả năng phân phối tải của móng có ý nghĩa quyết định, đặc biệt khi công trình được xây dựng gần nơi sông Chicago đổ vào hồ Michigan.

Khoảng 30 công nhân trực tiếp làm việc tại công trường trong quá trình đổ bê tông, cùng 25 tài xế xe bồn. Tại hiện trường, công nhân phải hướng dẫn từng xe vào đúng vị trí, tiếp nhận vật liệu, kiểm soát tốc độ bơm và theo dõi mặt bê tông trong móng. Việc một xe đến sau mỗi 2 phút đòi hỏi kế hoạch giao thông chặt chẽ, bởi chỉ một phương tiện chậm trễ hoặc dừng sai vị trí cũng có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng phía sau.

Phần móng này thuộc giai đoạn đầu của khu phức hợp 400 Lake Shore Drive. Tòa tháp phía bắc dự kiến cung cấp 635 căn hộ, trong đó 127 căn, tương đương 20%, được xếp vào nhóm nhà ở có giá phù hợp với người thu nhập thấp hoặc trung bình.

Đây sẽ là tòa nhà đầu tiên trong hai tháp được quy hoạch tại khu đất thuộc Streeterville, gần bờ hồ Michigan. Thiết kế do Skidmore, Owings & Merrill, hãng kiến trúc thường được gọi tắt là SOM, thực hiện, trong khi Stantec đảm nhận vai trò kiến trúc sư phụ trách dự án.

Hình thức công trình lấy cảm hứng từ kiến trúc và cảnh quan Chicago nhưng không sao chép trực tiếp các tòa nhà lịch sử. Một trong những chi tiết được sử dụng là cách diễn giải hiện đại của “cửa sổ Chicago”, dạng cửa sổ lớn từng xuất hiện phổ biến trên các mặt đứng thương mại của thành phố.

Khi tòa tháp vươn cao, phần móng sử dụng gần 1.760 m3 bê tông và hơn 282 tấn thép sẽ gần như biến mất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, kết cấu nằm sâu dưới mặt đất này vẫn là bộ phận tiếp nhận toàn bộ trọng lượng của hàng trăm căn hộ, hệ thống kỹ thuật và 72 tầng công trình phía trên.

Theo Urbanize Chicago﻿