Phát hiện hai loại nước uống đóng chai không đạt chất lượng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã thông tin về những mẫu nước uống đóng chai có kết quả không đạt chất lượng.

Phát hiện sản phẩm nước uống đóng chai không đạt chất lượng. Ảnh minh hoạ

Theo đó, đơn vị đã lấy mẫu giám sát một số sản phẩm nước uống đóng chai, nước đá dùng liền lưu thông trên địa bàn thành phố để kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng.

Kết quả cho thấy có 2 mẫu nước uống đóng chai không đạt chỉ tiêu vi sinh vật theo QCVN 6-1:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Mẫu đầu tiên là nước uống đóng chai Levia Plus. Sản phẩm không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng.

Levia Plus do cơ sở Thanh Nga sản xuất và phân phối tại Hà Nội. Địa điểm lấy mẫu là cửa hàng T Mart 35 (số 2, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Từ Liêm, Hà Nội).

Mẫu thứ hai không đạt chất lượng là nước uống đóng chai Thăng Long. Tương tự Levia Plus, sản phẩm này cũng không có ngày sản xuất, không có hạn sử dụng.

Thăng Long do cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thảo Tâm. Trên bao bì không ghi địa chỉ sản xuất. Mẫu được lấy tại cửa hàng tạp hóa số 16B, ngõ 58 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo văn bản, nhãn của cả hai sản phẩm đều không ghi địa chỉ cụ thể của đơn vị sản xuất cũng như đơn vị phân phối.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã rà soát các cơ sở sản xuất, phân phối nước uống đóng chai trên địa bàn; nếu phát hiện vi phạm tương tự, tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.