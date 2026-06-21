Phát hiện đoàn xe tải Trung Quốc ‘dính liền nhau’ dài gần 100 mét, liên tục di chuyển với tốc độ 5km/h, đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Một đoàn xe Trung Quốc đang di chuyển cực kỳ chậm.

Một đoàn xe dài gần 100 mét, mang theo khối thiết bị nặng hàng trăm tấn, chậm rãi len lỏi qua những con đường làng chật hẹp đã trở thành hình ảnh gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc thời gian gần đây.

Đoạn video được kênh Process Addicted đăng tải ngày 27/5/2026 cho thấy toàn bộ quá trình vận chuyển một bộ phận máy phát điện khổng lồ, được cho là stator, từ cảng đến công trình. Tuy nhiên, dữ liệu gốc trên nền tảng Douyin cho thấy quá trình này thực tế diễn ra từ khoảng năm 2020-2021, do một đơn vị logistics thuộc Dongfang Electric thực hiện.

Hành trình bắt đầu từ khu vực cảng, nơi thiết bị nặng khoảng 400 tấn được đưa lên bờ sau khi cập tàu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không nằm ở việc dỡ hàng, mà là không gian hạn chế khiến đoàn xe không thể lắp ráp hoàn chỉnh ngay tại đây.

Thay vào đó, kiện hàng được đặt tạm lên một phương tiện nhỏ hơn, di chuyển tới khu vực gần cao tốc. Tại đây, quá trình lắp ráp đoàn xe siêu trọng mới thực sự bắt đầu. Hàng chục kỹ sư và công nhân tiến hành ghép nối từng khung thép, dầm chịu lực, trục bánh xe và hệ thống thủy lực.

Các tấm thép được trải xuống mặt đất, cần cẩu 130 tấn nâng từng bộ phận lên vị trí, trong khi kích thủy lực điện đảm nhiệm việc nâng hạ tải trọng khổng lồ theo từng bước nhỏ. Chỉ một sai lệch nhỏ trong căn chỉnh cũng có thể khiến toàn bộ kết cấu không thể khớp nối.

Sau cả ngày làm việc, đoàn xe vẫn chưa di chuyển. Có thể thấy, trong vận tải siêu trọng, khâu chuẩn bị đôi khi còn quan trọng hơn cả hành trình.

Đến ngày thứ 2, cấu trúc vận chuyển hoàn thiện. Toàn bộ tổ hợp dài khoảng 90 m, nặng gần 600 tấn, sử dụng hệ thống sàn thủy lực nhiều trục với khoảng 17 trục bánh, tương đương hàng trăm bánh xe.

Hai đầu kéo công suất 630 mã lực được bố trí ở đầu và cuối đoàn xe. Chúng không chỉ kéo, mà còn phối hợp để điều hướng. Khi lên dốc, đầu kéo phía trước chịu lực chính. Khi xuống dốc, đầu kéo phía sau đóng vai trò “hãm phanh”. Trong các khúc cua hẹp, hai đầu kéo có thể hoạt động ngược chiều để xoay cả đoàn xe.

Nhờ hệ thống trục bánh có thể điều khiển độc lập, toàn bộ đoàn xe có khả năng “trượt ngang” hoặc xoay tại chỗ, điều không thể với xe tải thông thường.

Để đưa đoàn xe vào cao tốc, lực lượng chức năng phải phong tỏa giao thông tạm thời. Cabin phía trước thậm chí phải lấn sang làn ngược chiều để có đủ không gian quay đầu.

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất là cây cầu trên tuyến đường. Kết cấu ban đầu không đủ khả năng chịu tải 600 tấn, buộc đơn vị thi công phải gia cố riêng trước khi đoàn xe đi qua. Việc này không chỉ phục vụ chuyến vận chuyển hiện tại mà còn tạo tiền đề cho các nhiệm vụ tương tự trong tương lai.

Nếu cao tốc đã khó, thì đoạn đường qua làng mới thực sự là thử thách. Nhiều đoạn đường hẹp, nhà dân sát mép đường và hệ thống dây điện thấp khiến đoàn xe gần như “kín đường”.

Với, tốc độ di chuyển chỉ khoảng 5 km/h, công nhân phải đi bộ phía trước, dùng sào nâng dây điện. Hai bên thân xe luôn có người giám sát khoảng cách, liên tục báo hiệu để tài xế điều chỉnh.

Ở một đoạn cua, đoàn xe phải thực hiện động tác xoay gần như tại chỗ. Hai đầu kéo phối hợp ngược chiều, giúp toàn bộ cấu trúc xoay dần mà không cần bán kính quay lớn. Đây là kỹ thuật chỉ có thể thực hiện với hệ thống trục thủy lực điều khiển từ xa.

Theo nội dung video, thiết bị được vận chuyển là một phần của hệ thống điện siêu cao áp 800 kV - loại hạ tầng dùng để truyền tải điện năng trên khoảng cách rất xa. Điều này lý giải vì sao thiết bị không thể chia nhỏ, mọi bộ phận đều phải giữ nguyên khối để đảm bảo tính kỹ thuật.