Phát hiện độ tuổi con người đạt đến đỉnh cao về thể lực - không phải 18, 20

Một nghiên cứu kéo dài 47 năm cuối cùng đã công bố kết quả, xác định chính xác độ tuổi mà con người đạt đến đỉnh cao về thể lực, cũng như thời điểm thể lực bắt đầu suy giảm. Trong một diễn biến đầy khích lệ, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng mọi thứ không hề “chấm hết” ở độ tuổi này, khi những người trưởng thành bắt đầu tập thể dục muộn hơn trong cuộc sống vẫn có thể cải thiện năng lực thể chất của mình lên đến 10%.

Hầu hết chúng ta đều có suy nghĩ con người "khỏe" nhất ở độ tuổi 18, 20. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho kết quả khác hẳn.

Nghiên cứu của Viện Karolinska (Thụy Điển) phát hiện rằng năng lực thể chất và sức bền cơ bắp đạt đỉnh trong độ tuổi từ 26 đến 36 ở cả nam và nữ.

Tuy nhiên, thể lực bắt đầu suy giảm từ năm 35 tuổi, sớm hơn nhiều so với suy nghĩ của một số người.

Nghiên cứu mới cho thấy thể lực bắt đầu suy giảm từ năm 35 tuổi. (Ảnh minh họa)

Sau 35 tuổi, thể lực và sức mạnh bắt đầu suy giảm bất kể một người tập luyện nhiều đến mức nào. Nghiên cứu cảnh báo rằng những người có lối sống ít vận động có thể trải qua sự suy giảm đáng kể về chức năng thể chất sau khi vượt qua giai đoạn đỉnh cao thể lực.

Hoạt động thể chất (dù bắt đầu muộn) vẫn giúp ích

Việc duy trì hoạt động thể chất, dù bắt đầu từ tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành, đều có liên quan đến các kết quả tốt hơn. Trong độ tuổi từ 35 đến 63, năng lực thể chất suy giảm lên đến 48%. Sự suy giảm này ban đầu diễn ra từ từ, nhưng tăng tốc dần theo tuổi tác.

Dẫu vậy, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy một bất ngờ đầy tích cực. Những người bắt đầu tập thể dục trong giai đoạn này vẫn có thể tăng năng lực thể chất khoảng từ 5% đến 10%. Điều này nhấn mạnh rằng tập luyện vẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng cho cuộc sống khỏe mạnh ở mọi lứa tuổi.

Maria Westerståhl, giảng viên tại Khoa Y học Xét nghiệm và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu vận động. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hoạt động thể chất có thể làm chậm sự suy giảm thể lực, ngay cả khi không thể ngăn chặn hoàn toàn điều đó.”

“Giờ, chúng tôi sẽ tìm hiểu các cơ chế đằng sau lý do vì sao mọi người đều đạt đỉnh cao về thể lực ở tuổi 35 và vì sao hoạt động thể chất có thể làm chậm sự mất mát hiệu suất nhưng không thể dừng lại hoàn toàn.”

Được công bố trên Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, nghiên cứu này kỳ vọng sẽ cung cấp một cái nhìn dài hạn hiếm có về cách năng lực thể chất của cơ thể thay đổi trong suốt nhiều thập kỷ.

Ban đầu, các nhà nghiên cứu muốn xem liệu sự suy giảm hệ cơ – xương mà hầu hết mọi người bắt đầu có triệu chứng ở độ tuổi 60 có thực sự được kích hoạt bởi các quá trình trong mô diễn ra âm thầm từ nhiều thập kỷ trước hay không. Nói cách khác, họ muốn xác định độ tuổi mà thể lực của con người bắt đầu suy giảm.

Điều này trước đây đã được chứng minh ở các vận động viên đỉnh cao, cho thấy họ đạt hiệu suất thể chất cao nhất trước 35 tuổi, nhưng các nhà khoa học muốn xác nhận liệu điều này có đúng với dân số nói chung hay không.

Nghiên cứu của Thụy Điển được bắt đầu vào những năm 1970 và theo dõi 427 người được chọn ngẫu nhiên, sinh năm 1958 trong dân số Thụy Điển. Những người tham gia được theo dõi từ năm 16 đến 63 tuổi.

Thể lực và sức mạnh của các đối tượng được đo lường lặp đi lặp lại trong suốt nhiều thập kỷ, khiến đây trở thành một trong những nỗ lực toàn diện nhất trong lĩnh vực này và nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục.

Năm tới, những người tham gia sẽ được kiểm tra lại khi họ bước sang tuổi 68. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng bộ kết quả mới nhất này sẽ giải thích được cách hiệu suất thể chất liên quan đến các lựa chọn lối sống, sức khỏe tổng thể và các quá trình sinh học nền tảng.