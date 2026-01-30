Phát hiện 2 độ tuổi mà sức khỏe bỗng xuống dốc rõ rệt - không phải 50

Quá trình lão hóa khác nhau rất nhiều giữa mỗi người. Trong khi một số người bắt đầu trải qua nhiều dấu hiệu lão hóa phổ biến, bao gồm tóc bạc, giảm năng lượng và – dĩ nhiên – nếp nhăn, từ khá sớm trong cuộc đời, thì những người khác lại trông và cảm thấy trẻ trung cho đến tận giai đoạn mà đa số cho là tuổi già.

Nhưng hiện nay, một nghiên cứu cho thấy chúng ta thực sự lão hóa mạnh mẽ tại hai thời điểm cụ thể trong cuộc đời. Nghiên cứu được tiến hành trong nhiều năm đã phát hiện ra rằng những thay đổi đáng kể trong các chức năng như khả năng xử lý rượu và caffeine, quá trình trao đổi chất, cũng như nguy cơ mắc bệnh tim mạch, diễn ra theo “mô hình phi tuyến tính” thay vì là một quá trình diễn biến dần dần.

Người ta hy vọng rằng những phát hiện của nghiên cứu này có thể giúp xác định thời điểm con người dễ bị mắc các bệnh mạn tính hơn, đồng thời giúp các công ty dược phẩm tập trung điều trị và liệu pháp một cách chính xác hơn. Một bài viết trên trang khoa học dailygalaxy.com cho biết: “Lão hóa theo truyền thống vẫn được xem là một quá trình dần dần và liên tục, được định hình bởi thời gian, di truyền và môi trường.”

“Tuy nhiên, những tiến bộ trong sinh học phân tử đang thách thức giả định này, cho thấy rằng lão hóa sinh lý có thể diễn ra không đồng đều trong suốt cuộc đời, thay vì theo một nhịp độ không đổi.”

Nghiên cứu cho thấy chúng ta thực sự lão hóa mạnh mẽ tại hai thời điểm cụ thể trong cuộc đời. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature Aging.

Phát hiện 2 độ tuổi cơ thể trải qua thay đổi nhanh chóng

Bài viết cho biết thêm: “Một nhóm nghiên cứu tại Trường Y Stanford đã theo dõi hơn 135.000 chỉ dấu sinh học ở 108 cá nhân trong suốt nhiều năm. Nghiên cứu do Tiến sĩ Michael Snyder, Chủ nhiệm khoa di truyền học, dẫn dắt, phát hiện rằng 81% các phân tử liên quan đến lão hóa thay đổi theo mô hình phi tuyến tính. Thay vì tiến triển đều đặn, hoạt động phân tử trải qua những thay đổi nhanh chóng tại hai độ tuổi xác định: 44 và 60.”

Mặc dù nghiên cứu không xác định được nguyên nhân cụ thể gây ra những sự thay đổi này, nhưng nó cho thấy những thay đổi trong lối sống xung quanh hai giai đoạn đó có thể đóng vai trò nhất định. Việc tiêu thụ rượu thường tăng lên ở độ tuổi trung niên, cũng như mức độ căng thẳng, trong khi chất lượng giấc ngủ có xu hướng giảm theo tuổi tác, và điều này có thể tác động tiêu cực đến hệ tim mạch và hệ miễn dịch.

Biết rõ thời điểm sức khỏe thay đổi có thể thúc đẩy việc chủ động chăm sóc và phòng ngừa.

Những người dùng Reddit đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình. Một người nói: “Thật sự nhẹ nhõm khi thấy điều này vì việc gia hạn hộ chiếu ở tuổi 54 khá là sốc. Bức ảnh lúc 44 tuổi vẫn còn trông ‘trẻ’ chấp nhận được, nhưng bức ảnh ở tuổi 54 thì không che giấu được thời gian! Tôi còn vài năm để làm quen với khuôn mặt này và rồi nó sẽ lại thay đổi hoàn toàn ở tuổi 60. Tuyệt quá.”

Một người khác nói: “Ngay sau khi bước sang tuổi 44, tôi có thể cảm nhận các cơ mặt trở nên chảy xệ trong vòng một năm. Da có trọng lượng. Tôi cảm thấy nó trĩu xuống trên khuôn mặt mình, và tôi thấy điều đó trong gương.”

“Tôi tin rằng sự thay đổi mạnh mẽ này xảy ra vì tôi đã hút thuốc lá trong phần lớn cuộc đời. Tôi đã bỏ thuốc vào khoảng thời gian đó, may mắn thay. Bài học rút ra là – đừng hút thuốc.”

Một người khác viết: “Cơ thể và sức khỏe của tôi thay đổi rõ rệt vào khoảng 45 tuổi. Trước đó tôi luôn gầy tự nhiên và săn chắc, huyết áp thấp, hầu như không bao giờ ốm (theo nghĩa đen là tôi không đi gặp bác sĩ suốt bảy năm), ngủ tốt, da đẹp, v.v.”

“Ngay khoảng 45 tuổi, tôi tăng cân, bắt đầu đau nhức, thường xuyên bị bệnh và nói chung là bắt đầu trông ‘già’. Giờ tôi 47 tuổi và vẫn khỏe mạnh, nhưng mọi thứ giờ đây đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, trong khi trước kia nó vốn diễn ra một cách tự nhiên.”

Một người khác, cho biết mình 65 tuổi, nói rằng nghiên cứu này “giải thích được rất nhiều điều”. “Khi tôi bước sang tuổi 60, cảm giác như có ai đó bật một công tắc trong cơ thể tôi,” người này nói. “Những thứ trước đây tôi có thể nâng lên dễ dàng bỗng trở nên nặng nề. Tôi không mong mình sẽ khỏe mạnh ở tuổi 60 như khi còn trẻ, nhưng tôi không ngờ lại có sự sụt giảm sức mạnh đột ngột đến vậy giữa độ tuổi 50 và 60.”

“Vài năm trước, tôi đã đi bộ cả ngày đến một thị trấn lân cận – 33 dặm. Tôi từng làm điều đó khi ở tuổi 40, nhưng khi làm lại ở tuổi 60 thì tôi kiệt sức hoàn toàn, không còn chút năng lượng nào khi kết thúc. Hãy tận dụng tối đa tuổi trẻ của bạn!”

Tuy nhiên, một người khác lại mang đến một chút hy vọng. “68 tuổi và vẫn ổn ở đây,” họ nói. “Ngoại trừ mái tóc, đầu gối và cái lần hoảng sợ vì ung thư đó. Thực ra, tôi còn ít đau đớn hơn so với giai đoạn từ 25 đến 35 tuổi, khi tôi bị đau lưng mạn tính. Tôi sẽ không đánh đổi điều đó chỉ để lấy lại mái tóc dày và óng mượt như ngày xưa.”