HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện cọc tiền bí ẩn ở nơi không ngờ nhất trong nhà, cặp vợ chồng ngỡ ngàng khi kiểm đếm

Chi Chi
|

Cặp vợ chồng đã e ngại không dám mở ra do chiếc lon phát ra mùi hôi kỳ lạ.

Cặp vợ chồng phát hiện cọc tiền bí ẩn trong nhà cũ - Ảnh 1.

Một cặp đôi tại Anh đã không tin vào mắt mình khi phát hiện những cọc tiền được cất giấu bên trong ngôi nhà cũ của họ.

Trong một đoạn video thu hút gần 200.000 lượt xem trên TikTok, chiếc lon sơn trông cũ kỹ, mục nát và đầy côn trùng tưởng chừng bỏ đi lại chứa đựng cả một kho báu từ thời chủ cũ.

Sống trong một ngôi nhà được xây dựng từ trước những năm 1900 đương nhiên sẽ có nhiều điều kỳ lạ. Chính vì vậy, khi cô Luisa cùng người chồng Dan nhận ra một bức tường bị bịt kín bằng gạch bên dưới cầu thang dẫn xuống hầm, họ đã muốn tìm hiểu xem còn điều gì đang ẩn giấu trong nhà mình.

Cặp vợ chồng phát hiện cọc tiền bí ẩn trong nhà cũ - Ảnh 2.

Bên cạnh một ít than đá, họ tìm thấy chiếc lon sơn xuất hiện trong video TikTok. Trả lời phỏng vấn Newsweek, cô Luisa chia sẻ rằng vật thể này đã bị để sang một bên trong nhiều tháng vì cả hai đều e ngại không dám mở ra do lon phát ra mùi khai như amoniac.

Cuối cùng, khi lấy hết can đảm để mở chiếc lon bí ẩn, họ quay video lại quá trình này và bất ngờ phát hiện những cọc tiền từ những năm 1970 với tổng giá trị hơn 1.000 bảng Anh (khoảng 33.900.000 VNĐ).

Cặp vợ chồng phát hiện cọc tiền bí ẩn trong nhà cũ - Ảnh 3.

Luisa cho biết không ai trong gia đình nghĩ sẽ có tiền bên trong. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời đối với các con của cô và chúng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

Thời điểm đó Luisa đang thất nghiệp nên số tiền tìm thấy đã giúp gia đình cô nuông chiều các con một chút, thanh toán một số hóa đơn và giảm bớt áp lực tài chính trong vài tuần.

Cộng đồng mạng cũng tỏ ra thích thú trước phát hiện này.

Một tài khoản thắc mắc đây là tiền của quốc gia nào và cảm thấy vụ việc vô cùng thú vị. Trong khi đó, một người khác ngậm ngùi chia sẻ rằng tất cả những gì họ tìm thấy trong căn hầm mới của mình chỉ là hộp sọ của chuột và sóc.

Một bình luận khác đưa ra gợi ý rằng tiền giấy có hình Nữ hoàng Elizabeth II luôn có thể đổi tại hầu hết các ngân hàng, nhưng chúng cũng có thể được bán trên eBay với giá cao hơn mệnh giá thực nếu sở hữu tờ tiền hiếm hoặc năm sản xuất đặc biệt.

Nguồn: NYPost

Từ Rằm tháng 6 âm sẽ có 4 con giáp bứt phá mạnh mẽ, tài chính rực rỡ, cuộc sống sang trang
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Cọc tiền

bí ẩn

Cặp vợ chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại