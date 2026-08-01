Phát hiện cỗ máy “quái vật” 4.000 tấn âm thầm hoạt động dưới lòng đất 90 mét, lập kỷ lục cho dự án đường sắt cao tốc 26.000 tỷ đồng

Máy đào hầm lớn nhất Trung Quốc đã hoàn thành đoạn hầm dài 11,3 km dưới lòng sông Dương Tử. Thành tích này đánh dấu cột mốc lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng nước này.

Máy đào hầm (TBM) Linghang đã hoàn thành đoạn hầm cho đường sắt cao tốc dưới lòng sông Dương Tử dài 11,3 km. Theo Tân Hoa Xã, đây là quãng đường dài nhất mà cỗ máy đường kính 15 m này từng đào trong một lần chạy duy nhất.

Công việc này đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật cực cao để đáp ứng các đoàn tàu cao chạy với vận tốc 350 km/h. Đây sẽ là đường hầm cao tốc dưới nước nhanh nhất thế giới khi đi vào hoạt động.

Đoạn hầm Trùng - Thái Dương Tử dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng vào cuối năm nay. Tuyến đường kết nối Trùng Minh của Thượng Hải với Thái Thương ở tỉnh Giang Tô lân cận. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên hòn đảo lớn thứ ba của Trung Quốc được kết nối dịch vụ đường sắt cao tốc.

Theo Tập đoàn Đường hầm Đường sắt Trung Quốc, quãng đường băng qua sông Dương Tử sẽ chỉ mất khoảng 2 phút. Nằm ở độ sâu 89 mét dưới lòng đất, công trình được thiết kế để chống chịu được áp lực nước lớn và nguy cơ sụt lún.

Phó Giám đốc dự án Wang Yi cho biết chỉ một sai lệch rất nhỏ trong quá trình đào cũng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn và sự êm ái khi tàu chạy ở tốc độ cao.

Để đáp ứng yêu cầu vận tốc tàu 350 km/h, máy khoan hầm 4.000 tấn này phải di chuyển chính xác từng milimét. Những cỗ máy khoan khổng lồ này hoạt động nhờ đầu cắt kim loại quay, hệ thống kích thủy lực và lớp vỏ thép bảo vệ, vừa đào vừa gia cố kết cấu đường hầm.

Theo hãng tin tài chính Yicai, dự án hầm xuyên sông Dương Tử Chongtai có tổng vốn đầu tư hơn 7,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ USD, tương đương 26.000 tỷ đồng).

Đây là hạng mục quan trọng trong tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải - Trùng Khánh - Thành Đô, một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế ven biển và nội địa Trung Quốc. Theo The Paper, toàn tuyến có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 530 tỷ nhân dân tệ (khoảng 78,4 tỷ USD).

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt dài khoảng 2.000 km sẽ kết nối hơn 1/4 các cụm sản xuất công nghệ cao và khoảng 40% các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia của Trung Quốc. Hạ tầng giao thông hiện đại góp phần củng cố chuỗi cung ứng sản xuất công nghệ cao và năng lực nghiên cứu của nước này.

Theo ông Wang Yi, việc máy khoan hầm Linghang hoàn thành nhiệm vụ cho thấy Trung Quốc đã làm chủ các công nghệ cốt lõi trong xây dựng hầm đường sắt cao tốc dưới nước, đồng thời tạo ra một mô hình có thể nhân rộng cho các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai.

Theo SCMP