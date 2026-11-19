Một cỗ máy khổng lồ của Trung Quốc vừa lập kỷ lục thế giới khi đào liên tục hơn 11,3 km dưới lòng sông Dương Tử mà không cần giếng trung gian.

Cuối tháng 7/2026, máy đào hầm Linghang của Trung Quốc đã hoàn thành hành trình đào liên tục dài 11,325 km dưới lòng sông Dương Tử, từ đảo Sùng Minh thuộc Thượng Hải đến giếng tiếp nhận gần thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô.

Theo Tập đoàn Hầm Đường sắt Trung Quốc (China Railway Tunnel Group), đây là kỷ lục thế giới về chiều dài đào liên tục dưới nước bằng máy đào khiên có đường kính khoảng 15 m, khi toàn bộ quãng đường được thực hiện mà không sử dụng giếng trung gian.

Đáng chú ý, Linghang có đường kính đầu cắt lên tới 15,4 m, tương đương chiều cao một tòa nhà 5 tầng. Toàn bộ cỗ máy dài khoảng 148 m, nặng 4.000 tấn. Kỹ sư trưởng dự án Li Bin cho biết đây là thiết bị đào hầm có đường kính lớn nhất thế giới dành cho xây dựng đường sắt cao tốc.

Cỗ máy được sử dụng để thi công hầm vượt sông Dương Tử Chongtai, dài 14,25 km, với điểm sâu nhất nằm dưới lòng sông khoảng 89 m, tương đương chiều cao một tòa nhà gần 30 tầng.

Dự án hầm Chongtai có tổng vốn đầu tư hơn 7,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 27.000 tỷ VNĐ), là một trong những hạng mục quan trọng của tuyến đường sắt cao tốc Thượng Hải – Trùng Khánh – Thành Đô. Toàn tuyến dài khoảng 2.000 km, với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ nhân dân tệ.

Hầm được thiết kế cho tàu chạy với tốc độ tối đa 350 km/h, cho phép các đoàn tàu vượt sông mà không cần giảm tốc. Theo ước tính của đơn vị thi công, thời gian tàu đi qua đoạn hầm vượt sông chỉ khoảng 2 phút.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành đường hầm đường sắt cao tốc dưới nước có tốc độ thiết kế cao nhất thế giới.

Việc đào hầm ở độ sâu lớn dưới sông Dương Tử đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật do áp lực nước cao, điều kiện địa chất phức tạp và yêu cầu vận hành thiết bị trong thời gian dài mà không có giếng trung gian để bảo dưỡng.

Trước đó, vào tháng 4/2026, công trình đã ghi nhận chiều dài đào đạt 11,18 km. Đến cuối tháng 7, máy Linghang tiếp tục xác lập cột mốc 11,325 km. Theo kế hoạch được công bố, dự án còn khoảng 1,8 km đường hầm cần hoàn thành và dự kiến đào thông toàn tuyến vào cuối năm 2026.

Thành tựu này tiếp tục cho thấy năng lực của Trung Quốc trong phát triển thiết bị đào hầm siêu lớn, phục vụ các dự án đường sắt cao tốc vượt sông và biển có điều kiện thi công phức tạp.

Theo China Daily, SCMP, Interesting Engineering.