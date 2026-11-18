Đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp do ông Nguyễn Văn Thanh (cựu CEO Green SM) đồng sáng lập.

Ông Nguyễn Văn Thanh là nhà đồng sáng lập kiêm CEO của AVES. Ảnh TK: MH

Ngày 18/11, CTCP Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES (AVES) công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hưng Yên, với tổng diện tích sử dụng lên tới 30.000 m². Tổ hợp này dự kiến đi vào vận hành trong quý II/2027, với công suất thiết kế 300.000 xe mỗi năm.

Theo AVES, đây là một trong những dự án đầu tư trọng điểm của doanh nghiệp trong giai đoạn đầu hoạt động, nhằm phát triển năng lực sản xuất song song với nghiên cứu và phát triển công nghệ, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp triển khai kế hoạch đưa các dòng xe điện thông minh mang thương hiệu Việt Nam ra thị trường trong nước và quốc tế.

Về kế hoạch đầu tư, ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm CEO AVES, cho biết: “Ngay từ khi thành lập AVES, chúng tôi đã xác định nghiên cứu, phát triển và sản xuất phải được đầu tư song song. Để tạo ra những sản phẩm tốt và có khả năng cạnh tranh lâu dài, doanh nghiệp không thể chỉ tập trung vào khâu thương mại mà cần chủ động trong phát triển sản phẩm, hiểu rõ công nghệ và quy trình sản xuất”.

CEO AVES chia sẻ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn của AVES. Doanh nghiệp muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện của AVES. Ảnh: AVES

Tổ hợp của AVES tại Hưng Yên sẽ có gì?

AVES cho biết, tổ hợp tại Hưng Yên được AVES phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ.

Nhà máy này có công suất thiết kế 300.000 xe/năm, phục vụ hoạt động sản xuất các dòng xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây cũng là những nhóm sản phẩm trọng tâm trong chiến lược phát triển phương tiện di chuyển thông minh của AVES.

Đáng chú ý, hệ thống sản xuất tại nhà máy được định hướng đầu tư máy móc, trang thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, độ an toàn và tính ổn định của sản phẩm.

Theo kế hoạch, nhà máy ở Hưng Yên sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027, phục vụ việc sản xuất và thương mại hóa các dòng xe điện đầu tiên của AVES trong năm 2027.

Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, AVES đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật cho giai đoạn vận hành.

Trung tâm R&D AVES dự kiến quy tụ nhiều kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển. Ảnh: AVES

Bên cạnh hoạt động sản xuất, AVES đầu tư Trung tâm R&D tại Hưng Yên. Trung tâm này dự kiến quy tụ hơn 50 kỹ sư và chuyên gia trong các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết, trung tâm tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện thông minh, từ kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối. Đây là những lĩnh vực được AVES xác định là cần đầu tư lâu dài nhằm nâng cao khả năng chủ động trong nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Ngoài đội ngũ kỹ thuật, Trung tâm R&D tại Hưng Yên được định hướng trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện – điện tử và các khu vực thử nghiệm chuyên dụng. Theo đó, các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm sẽ tập trung vào hiệu suất vận hành, độ bền, tính an toàn và khả năng đáp ứng những điều kiện sử dụng thực tế của sản phẩm.

Dự kiến, nhà máy của AVES ở Hưng Yên sẽ đi vào vận hành trong quý II/2027. Ảnh: AVES

Theo AVES, việc bố trí Trung tâm R&D cạnh nhà máy cho phép các nhóm nghiên cứu, thiết kế và kỹ thuật sản xuất phối hợp trực tiếp trong quá trình phát triển sản phẩm. Cụ thể, các kết quả thử nghiệm có thể được đưa vào điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp AVES rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, cũng như từng bước hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.