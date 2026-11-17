Nhiều người phụ nữ tên Alice Huang ở Mỹ bất ngờ trở nên nổi tiếng và nhận được cơ hội nghề nghiệp.

Nữ doanh nhân Alice Huang được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với cựu CEO Nvidia Jensen Huang.

Theo Business Insider, nhiều phụ nữ Mỹ mang tên Alice Huang gần đây trở nên nổi tiếng vì họ trùng tên với nữ doanh nhân trong bê bối ngoại tình của cựu CEO Nvidia Jensen Huang.

Nữ doanh nhân được cho là có mối quan hệ ngoài luồng với ông Jensen Huang là Alice Huang (42 tuổi). Người này đang bị các quan chức tình báo Mỹ cáo buộc là điệp viên của Trung Quốc. Hiện nay, phía Mỹ đang điều tra, dù Trung Quốc nhiều lần bác bỏ cáo buộc.

Trong những ngày qua, nhiều người phụ nữ ở Mỹ bất ngờ nổi tiếng vì trùng tên với Alice Huang. Theo tổng điều tra dân số của Mỹ năm 2020, tên Alice phổ biến thứ 249; trong khi họ Huang phổ biến thứ 314 với 98.330 người. Ở nước Mỹ, có tới hàng chục người phụ nữ mang tên Alice Huang. Những người này đang làm việc trong các lĩnh vực như y tế, ngân hàng và công nghệ. Đáng chú ý, vụ bê bối ngoại tình vô tình đẩy những người phụ nữ này trở thành tâm điểm chú ý.

Tại Austin, bang Texas (Mỹ), cô Alice Huang, 41 tuổi, người đang tìm việc làm, nhận được hàng loạt tin nhắn từ những người quen cũ ở Australia ngay khi bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang phủ sóng truyền thông.

Tương tự, tại thành phố Redondo Beach, Nam California, huấn luyện viên Pilates Alice Huang (51 tuổi) cũng bị khách hàng quen trêu chọc ngay đầu buổi tập. Bạn bè, gia đình và cả những đồng nghiệp cũ mất liên lạc nhiều năm từ London bỗng dưng nhắn tin hỏi thăm cô về sự trùng hợp này.

Mặc dù liên tục bị nhắc tên, nhưng nữ huấn luyện viên không quá bận tâm. Cô cho hay, không biết lần tới ra sân bay nhân viên an ninh có chặn lại hay không, nhưng có rất nhiều người tên Alice Huang trên thế giới, nên hy vọng điều đó không thành vấn đề.

Một người phụ nữ cũng tên là Alice Huang (33 tuổi), kỹ sư bán dẫn tại vịnh San Francisco, cũng đang chịu tác động trực tiếp khi bê bối ngoại tình của cựu CEO Nvidia trở thành chủ đề bàn tán tại văn phòng.

Biến rắc rối thành cơ hội nghề nghiệp

Ba người phụ nữ trung tên Alice Huang ở Mỹ. Ảnh: Business Insider



Nhiều người phụ nữ trùng tên với Alice Huang đã chọn cách tận dụng sự chú ý của dư luận để tạo cơ hội cho công việc.

Nữ kỹ sư bán dẫn 33 tuổi tại vịnh San Francisco đã tận dụng độ nhận diện để gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương. Cô Alice Huang mở đầu bài kêu gọi bằng dòng chữ: "Alice Huang đây, không phải người đó đâu".

Ngay sau đó, một cựu sinh viên đã hưởng ứng chiến dịch bằng cách gửi bưu kiện đến nhà cô kèm lời nhắn trêu đùa: "Hãy tránh xa Jensen!".

Trong khi đó, tại Nam California, nữ huấn luyện viên Pilates 51 tuổi đã dùng chính câu chuyện trùng tên để quảng bá thương hiệu cá nhân. Cô đã đăng bài lên mạng xã hội và nhận định bê bối của Nvidia có thể đã không xảy ra nếu cựu CEO tập Pilates để duy trì sự cân bằng tâm trí nhiều hơn.

Tương tự, người phụ nữ 41 tuổi tại Texas nhanh chóng sửa tiêu đề hồ sơ trên mạng xã hội LinkedIn thành dòng chữ "không phải gián điệp". Cô đăng bài viết đính chính rằng bản thân không phải là nhân vật trong bê bối, đồng thời khẳng định bí mật nguy hiểm nhất của mình chỉ là mở quá nhiều thẻ trình duyệt Chrome. Kết quả, bài đăng này thu hút hơn 800.000 lượt hiển thị. Tài khoản của cô đã nhận tới 300 yêu cầu kết nối mỗi giờ.

Người phụ nữ trùng tên với Alice Huang đang tìm kiếm vị trí chánh văn phòng hoặc giám đốc vận hành. Kết quả, sau bài đăng trên, cô nhận được nhiều lời mời làm việc trực tiếp.

HĐQT Nvidia không xem xét khả năng đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO. Ảnh: AFP

Theo nguồn tin của CNBC, Nvidia đang tập trung vào cuộc điều tra bê bối ngoại tình liên quan đến cựu CEO Jensen Huang. Do đó, trong thời gian này, Hội đồng quản trị Nvidia không thảo luận về khả năng đưa ông Jensen Huang trở lại lãnh đạo tập đoàn.

Alice Huang là công dân Trung Quốc, khoảng 42 tuổi, từng là lãnh đạo công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore. Người phụ nữ Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý sau khi truyền thông Mỹ tuần trước dẫn các nguồn tin từ cộng đồng tình báo nói rằng bà là tình nhân của cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ngày 8/11, ông Jensen Huang đã thừa nhận hành vi ngoại tình, nhưng không nêu tên người phụ nữ liên quan.

Tuy nhiên, những hình ảnh được Alice Huang đăng trên mạng xã hội cho thấy bà nhiều lần gặp gỡ và có cử chỉ thân mật với Jensen Huang tại Đài Loan (Trung Quốc).

Ngày 12/11, ông Jensen Huang từ chức Nvidia, sau 33 năm sáng lập và lãnh đạo. Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi ông thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân.

Đáng chú ý, theo CNBC, Hội đồng quản trị Nvidia không xem xét khả năng đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO.

Bài tham khảo nguồn: Business Insider, CNBC, Reuters