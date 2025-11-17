Phát hiện chủng virus cúm gia cầm chưa từng thấy ở người tại Mỹ

Vào ngày 14/11, giới chức y tế bang Washington (Mỹ) cho biết họ đã ghi nhận ca cúm gia cầm ở người đầu tiên tại Mỹ kể từ tháng hai. Bệnh nhân nhiễm một chủng virus từng xuất hiện ở động vật nhưng chưa từng được phát hiện trên người. Tuy nhiên, CDC và giới chức y tế bang Washington đánh giá nguy cơ với cộng đồng hiện ở mức thấp.

Được biết, bệnh nhân là một người cao tuổi có bệnh nền. Người này cho kết quả dương tính ban đầu và đã nhập viện từ đầu tháng mười một với các triệu chứng như sốt cao, lú lẫn, suy hô hấp.

"Đây là một ca bệnh nặng" nhà dịch tễ học bang Scott Lindquist nói trong buổi họp báo.

Ảnh: CDC

Theo Sở Y tế bang Washington, bệnh nhân có đàn gia cầm nuôi ở sân sau và từng tiếp xúc với chim hoang dã. Đàn gia cầm hoặc chim hoang dã được xem là nguồn lây khả dĩ nhất. Tuy nhiên giới chức y tế và nông nghiệp vẫn đang điều tra con đường nhiễm bệnh.

Giới chức bang cho biết bệnh nhân nhiễm chủng H5N5, một virus cúm gia cầm từng được ghi nhận trên động vật nhưng chưa từng xuất hiện ở người. Chủng này thuộc họ virus cúm gia cầm và đã được tìm thấy ở chim hoang dã tại một số bang của Mỹ và Canada.

H5N5 khác với H5N1 - chủng phổ biến nhất ở động vật và con người, vốn đã lan rộng trong nhiều năm qua ở chim hoang, gia cầm và các loài động vật khác trên toàn cầu. Từ năm ngoái, các ca nhiễm H5N1 bắt đầu xuất hiện ở người và bò sữa tại Mỹ. Một người đàn ông ở Louisiana nuôi gia cầm sân sau đã tử vong hồi tháng một nhưng đa số các ca nhiễm khác đều có triệu chứng nhẹ.

Trường hợp nhiễm H5N5 ở bang Washington là một diễn biến quan trọng về mặt khoa học và dịch tễ. Tuy nhiên, bác sĩ Tao Kwan-Gett, quan chức y tế bang Washington, cho biết thông tin mới này không làm thay đổi cách điều tra, xử lý y tế công cộng hay các khuyến cáo hiện tại dành cho người dân.

Giới chức y tế và các bệnh viện đã theo dõi tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân, gồm hơn 100 nhân viên y tế. Những người xuất hiện triệu chứng cúm đều được xét nghiệm. "Chúng tôi chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm H5N5 nào khác" ông Kwan-Gett nói.

Theo chuyên gia virus học Richard Webby thuộc Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Jude, việc bệnh nhân nhiễm H5N5 thay vì H5N1 không phải là lý do để lo ngại đặc biệt. "Các chủng H5N5 mà chúng tôi nghiên cứu cho thấy hành vi tương tự H5N1 trong các mô hình đánh giá nguy cơ đối với con người" ông nói.

Bệnh nhân chăm sóc đàn gia cầm sân sau, trong đó có hai con chết cách đây vài tuần, số còn lại vẫn khỏe mạnh, theo bác sĩ thú y bang Beth Lipton. Việc xét nghiệm đàn gia cầm đang được tiến hành. Bà cũng cho biết chim hoang dã có thể tiếp cận khu vực nhà bệnh nhân.

CDC Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với bang Washington và theo dõi sát tình hình, theo người phát ngôn Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Andrew Nixon. Ông Lindquist cho biết các chuyên gia CDC đã trực tiếp làm việc với các bác sĩ điều trị để cung cấp "những hướng dẫn cập nhật nhất về chăm sóc bệnh nhân".

Hiện chưa ghi nhận trường hợp lây truyền từ người sang người ở Mỹ. Tuy nhiên, những người làm việc hoặc có hoạt động giải trí liên quan đến tiếp xúc với chim hoặc động vật nhiễm bệnh có nguy cơ cao hơn.

Từ tháng hai đến nay, Mỹ chưa ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm ở người, dù số đàn gia cầm nhiễm H5N1 tăng mạnh từ tháng chín. Riêng tháng mười một, trong hai tuần đầu đã có 25 đàn nhiễm bệnh, vượt cả tổng số của tháng chín.

Giới chức liên bang và bang giám sát cúm suốt cả năm, nhưng nguy cơ cúm gia cầm thường tăng vào mùa thu và mùa đông do chim di cư mang virus và lây sang gia cầm thương mại lẫn chim nuôi sân sau, làm tăng khả năng virus truyền sang người. Theo chuyên gia Seema Lakdawala của Đại học Emory, điều này khiến các cơ quan y tế phải đặc biệt cảnh giác.

Trong thời gian tới, các cơ quan y tế cũng theo dõi nguy cơ gia tăng cúm mùa, bởi một số quốc gia ở Bắc bán cầu như Anh, Nhật Bản và Canada đang chứng kiến mùa cúm khởi phát sớm bất thường, thậm chí có ca nặng do đột biến ở một chủng cúm đang lưu hành toàn cầu. Tại Mỹ, cúm mùa hiện vẫn ở mức thấp nhưng đang tăng lên, theo bản cập nhật giám sát cúm của CDC.

Từ năm 2024 đến 2025, Mỹ ghi nhận 70 ca nhiễm cúm gia cầm ở người, chủ yếu là người làm trong trang trại tiếp xúc với bò sữa hoặc gia cầm nhiễm bệnh. Có hai ca liên quan đến gia cầm sân sau và ba ca không rõ nguồn lây.

Các chuyên gia y tế công cộng cho biết những người mắc triệu chứng nhẹ có thể không tìm đến bệnh viện, và một số lao động nhập cư trong trang trại có thể ngại tiếp cận cơ sở y tế do lo ngại về tình trạng pháp lý trong bối cảnh siết trục xuất.

Các ca nhiễm gần nhất được CDC xác nhận vào đầu tháng hai ở Nevada, Ohio và Wyoming, đều có liên quan đến bò sữa hoặc gia cầm nhiễm bệnh.

Cúm gia cầm không phải mối nguy duy nhất từ động vật hiện gây lo ngại tại Mỹ. Loài ký sinh trùng ăn thịt New World screwworm đang gây bùng phát ở Trung Mỹ được cảnh báo có nguy cơ lan sang Mỹ và tàn phá ngành chăn nuôi. Giới chức y tế động vật cũng đang giám sát chặt chẽ bệnh dịch tả lợn châu Phi, một loại virus gây chết hàng loạt ở lợn tại nhiều quốc gia. Dù vô hại với con người, bệnh có thể lan truyền qua thực phẩm từ các nước có dịch.

