HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện chiếc túi xách chứa 130 triệu đồng ở quán cà phê Đồi Sơn, anh Trần Thanh Quý lập tức báo công an

Nam An
|

Phát hiện túi xách chứa 130 triệu đồng cùng nhiều tài sản bị bỏ quên tại quán cà phê, anh Trần Thanh Quý đã giao nộp Công an để tìm chủ sở hữu, giúp toàn bộ tài sản được trao trả nguyên vẹn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chiều ngày 18/7, anh Trần Thanh Quý, HKTT: Xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một túi xách bị bỏ quên tại khu vực bồn rửa mặt của quán cà phê Đồi Sơn, xã Mỏ Cày.

Với tinh thần “nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất”, anh Quý đã nhanh chóng mang túi xách đến Công an xã Long Phụng - đơn vị Công an gần nơi xảy ra vụ việc nhất để trình báo và giao nộp, mong sớm tìm được chủ sở hữu.

Phát hiện túi xách bị bỏ quên chứa 130 triệu đồng tại quán cà phê Đồi Sơn - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Vy nhận lại tài sản. Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Qua kiểm tra, bên trong túi xách có 130.000.000 đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động hiệu Redmi và 1 kính mắt cùng một số giấy tờ cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Long Phụng đã khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát thông tin nhanh chóng xác định và trao trả đầy đủ, nguyên vẹn toàn bộ tài sản cho chủ sở hữu là bà Lê Thị Vỵ (HKTT: Thôn Phước Đức, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận lại tài sản, bà Vỵ bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trần Thanh Quý vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời cảm ơn cán bộ Công an xã Long Phụng đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Việc làm của anh Trần Thanh Quý là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và rất đáng được biểu dương, nhân rộng. Cùng với đó, sự khẩn trương, trách nhiệm của Công an xã Long Phụng trong công tác tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Đây là một nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng nếp sống văn minh và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, cùng chung tay xây dựng xã hội an toàn, nghĩa tình.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Quán cà phê

Công an tỉnh Quảng Ngãi

tỉnh Quảng Ngãi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại