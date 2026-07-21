Phát hiện bọc màu đen chứa loạt tờ tiền có mệnh giá từ 1.000 - 500.000 đồng, nữ giáo viên Nguyễn Kiều Oanh lập tức trình báo công an

Cô giáo Nguyễn Kiều Oanh nhặt được bọc chứa hơn 50 triệu đồng bên đường, chủ động trình báo Công an và phối hợp trao trả đầy đủ cho người đánh rơi.

Ngày 20/7, tại Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh, giáo viên Trường THCS Mỹ Lâm, cùng cán bộ Công an phường đã trao trả số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang (sinh năm 1980, trú tại 21/30 Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá), là người không may đánh rơi số tiền trên.

Số tiền hơn 50 triệu đồng đựng trong túi màu đen. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 19/7, trên đường đón con đi học về, khi lưu thông trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Rạch Giá, cô Nguyễn Kiều Oanh phát hiện một bọc màu đen rơi bên đường. Dừng xe kiểm tra, cô thấy bên trong có số lượng lớn tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau. Không chút do dự, cô đã mang toàn bộ số tiền đến Công an phường Rạch Giá trình báo, đề nghị lực lượng Công an phường hỗ trợ xác minh để tìm và trao trả cho người bị mất. Qua kiểm đếm, tổng số tiền trong bọc là hơn 50 triệu đồng.

Không chỉ giao nộp tài sản cho cơ quan Công an, cô giáo Nguyễn Kiều Oanh còn chủ động đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân và Zalo, mong muốn cộng đồng cùng hỗ trợ tìm kiếm chủ nhân của số tiền. Sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã góp phần giúp việc xác minh diễn ra nhanh chóng, hiệu quả.

Lực lượng Công an phường Rạch Giá và cô giáo Nguyễn Kiều Oanh trao trả lại số tiền hơn 50 triệu đồng cho chị Nguyễn Trúc Giang. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Ngày 20/7, sau khi biết được thông tin có người nhặt được số tiền mình đánh rơi và đang tìm cách trao trả, chị Nguyễn Trúc Giang đã liên hệ với Công an phường Rạch Giá để làm thủ tục nhận lại tài sản. Nhận lại đầy đủ số tiền bị mất, chị Giang không giấu được niềm xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Nguyễn Kiều Oanh vì nghĩa cử cao đẹp, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Rạch Giá trong việc nhanh chóng xác minh, hỗ trợ trao trả tài sản cho người dân.

Việc làm của cô giáo Nguyễn Kiều Oanh không chỉ xuất phát từ lòng trung thực mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng. Hành động đẹp ấy đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, bồi đắp niềm tin về sự tử tế và trách nhiệm của mỗi công dân trong cuộc sống hằng ngày.

Đáng trân trọng hơn, đây không phải là lần đầu cô giáo Nguyễn Kiều Oanh thực hiện nghĩa cử này. Trước đó, vào trung tuần tháng 3/2026, cô cũng đã chủ động trao trả hơn 10 triệu đồng cho một chủ cửa hàng chuyển nhầm tiền khi thanh toán. Hai lần liên tiếp trả lại tài sản có giá trị lớn cho người bị mất không chỉ phản ánh phẩm chất trung thực, liêm chính của một nhà giáo mà còn cho thấy lối sống giàu lòng nhân ái, luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân.