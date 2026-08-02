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Phát hiện bộ xương người trong vườn, công an phát thông tin tìm thân nhân: Nạn nhân mặc 2 quần đùi, tay đeo đồng hồ

Minh Tuệ
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Thi thể một nam giới đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương, được người dân phát hiện tại khu vực vườn xà cừ gần cầu Cần Lê (phường An Lộc, TP. Đồng Nai). Công an đang điều tra nguyên nhân tử vong và thông báo tìm thân nhân nạn nhân để phục vụ công tác xác minh.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai cho biết, đang điều tra vụ việc "chết người chưa rõ nguyên nhân" xảy ra tại phường An Lộc, đồng thời thông báo tìm thân nhân nạn nhân.

Trước đó, ngày 20/6, người dân phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy tại khu vực vườn xà cừ gần cầu Cần Lê (tổ 3, khu phố Thanh Lương, phường An Lộc, TP.Đồng Nai). Thời điểm phát hiện, thi thể đã phân hủy hoàn toàn phần mềm, chỉ còn lại bộ xương.

Ảnh: Công an cung cấp

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,62-1,67m, độ tuổi từ 40 đến 60. Nạn nhân mặc hai quần đùi, bên trong là quần màu xanh có logo hình tròn màu đỏ in dòng chữ "Chelsea Football Club", bên ngoài là quần màu xanh xám. Tay trái nạn nhân đeo đồng hồ kim loại màu trắng.

Công an đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân liên hệ điều tra viên Đoàn Minh Sang qua số điện thoại 0918.687.020 để phối hợp giải quyết.

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Bộ xương

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