HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 57 khối bê tông khổng lồ được thả liên tục xuống đáy biển, siêu công trình đường hầm dài gần 6 km lộ diện

Khánh Vy
|

Mỹ sử dụng 57 đoạn kết cấu thép và bê tông được chế tạo sẵn để xây dựng công trình quy mô lớn.

- Ảnh 1.

Để xây dựng tuyến đường sắt ngầm dài 5,8 km kết nối hai thành phố San Francisco và Oakland, Mỹ đã thực hiện một phương pháp thi công hiếm có: đánh chìm 57 mô-đun thép và bê tông khổng lồ, mỗi đoạn dài gần 100 m, xuống đáy vịnh San Francisco. Công trình không chỉ là một kỳ tích về kỹ thuật dưới nước mà còn phải đối mặt với thách thức đặc biệt khi nằm giữa khu vực có hoạt động địa chấn mạnh.

Đường hầm Transbay Tube hiện là một phần quan trọng của hệ thống đường sắt đô thị BART (Bay Area Rapid Transit), giúp các đoàn tàu di chuyển trực tiếp dưới đáy vịnh thay vì phụ thuộc vào cầu hoặc phà như trước đây.

Khác với các đường hầm truyền thống được đào xuyên lòng đất, Transbay Tube được xây dựng theo phương pháp "ống dìm" (immersed tube tunnel). Toàn bộ 57 đoạn kết cấu thép và bê tông được chế tạo sẵn tại Xưởng đóng tàu Bethlehem ở phía nam San Francisco trước khi hạ thủy, kéo đến vị trí lắp đặt và đánh chìm xuống một rãnh đã được nạo vét dưới đáy vịnh.

Mỗi mô-đun dài khoảng 100 m, gần bằng chiều dài một sân bóng đá, sau đó được ghép nối với nhau để tạo thành đường hầm dài khoảng 5,8 km. Bên trong, công trình có hai ống đường sắt chạy song song cùng hệ thống hành lang kỹ thuật ở giữa, phục vụ bảo trì, thông gió và vận hành.

Để chuẩn bị cho quá trình lắp đặt, các kỹ sư đã nạo vét hơn 5,7 triệu thước khối vật liệu dưới đáy vịnh. Hệ thống tia laser đặt trên bờ được sử dụng để dẫn hướng các sà lan nạo vét và bảo đảm từng mô-đun được đặt đúng vị trí với sai số rất nhỏ.

Khi được kéo ra khu vực thi công, mỗi đoạn kết cấu được hạ xuống từ từ bằng hệ thống thủy lực dưới sự giám sát liên tục của các kỹ sư và thợ lặn. Theo BART, mỗi mô-đun còn được bổ sung khoảng 500 tấn sỏi để kiểm soát quá trình chìm và ổn định trước khi ghép nối với các đoạn còn lại.

Không chỉ đối mặt với điều kiện thi công dưới nước, Transbay Tube còn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của hai đứt gãy địa chất nổi tiếng là San Andreas và Hayward. Điều này buộc các kỹ sư phải thiết kế đường hầm có khả năng thích ứng với các rung chấn thay vì chỉ gia tăng độ cứng kết cấu.

Theo BART, các mối nối của đường hầm được thiết kế để cho phép công trình "uốn" theo chuyển động của mặt đất khi xảy ra động đất, qua đó giảm nguy cơ nứt vỡ. Trong nhiều năm vận hành, công trình tiếp tục được gia cố thông qua chương trình nâng cấp an toàn địa chấn, bao gồm bổ sung lớp lót thép tại một số đoạn và cải tiến hệ thống bơm nhằm hạn chế nguy cơ thấm nước.

TIN LIÊN QUAN

Môi trường biển cũng đặt ra thách thức lớn về ăn mòn. Để kéo dài tuổi thọ công trình, Transbay Tube sử dụng hệ thống bảo vệ catốt với các điện cực hy sinh lắp bên ngoài nhằm bảo vệ phần kết cấu thép khỏi quá trình oxy hóa.

Được đưa vào khai thác từ năm 1974, Transbay Tube hiện vẫn là một trong những tuyến giao thông quan trọng nhất của vùng Vịnh San Francisco. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa San Francisco và Oakland, công trình còn được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu trên thế giới về kỹ thuật đường hầm ống dìm, kết hợp giữa quy mô lớn, độ chính xác cao và khả năng vận hành an toàn trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất.


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

dự án

đường hầm

Bê tông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại