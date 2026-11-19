Nhiều người kiêng khem trái cây vì sợ đường nhưng lại không hay mình bỏ lỡ kho báu giúp làm sạch mạch máu. Các chuyên gia cho biết, duy trì 100g mỗi ngày từ 5 loại quả quen thuộc dưới đây giúp đẩy lùi mỡ máu xấu hiệu quả.

Nhiều người mang tâm lý sợ đường trong trái cây nên kiêng tuyệt đối khi gặp vấn đề về huyết áp hay rối loạn mỡ máu. Tuy nhiên, bác sĩ lão khoa người Nhật Bản Hiroshi Shimo cảnh báo đây là một sai lầm đáng tiếc khiến cơ thể mất đi nguồn chất xơ, kali và chất chống oxy hóa quý giá giúp duy trì độ đàn hồi của thành mạch.

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Theo hướng dẫn từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Viện Tim, Phổi và Huyết học Quốc gia Hoa Kỳ (NHLBI), trái cây nguyên quả là mảnh ghép bắt buộc trong chế độ ăn DASH giúp kiểm soát huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch. Lượng chất xơ hòa tan dồi dào cùng các hoạt chất thực vật trong trái cây hoạt động như những chiếc chổi tự nhiên, hỗ trợ hạn chế hấp thu cholesterol xấu và ngăn ngừa mảng bám tích tụ gây xơ vữa mạch máu.

Bác sĩ khuyên mỗi người nên tập thói quen ăn tối thiểu 100g trái cây tươi mỗi ngày từ 5 loại quả cực kỳ quen thuộc dưới đây:

1. Cam và các loại quả họ cam quýt

Cam là loại quả dân dã, dễ mua quanh năm với mức giá bình dân nhưng lại sở hữu khả năng bảo vệ thành mạch đáng nể. Bác sĩ lão khoa người Nhật Bản (Hiroshi Shimo) đặc biệt đánh giá cao hàm lượng vitamin C và beta-cryptoxanthin (một dạng carotenoid chống oxy hóa mạnh) có trong các loại quả họ cam quýt.

Các chất chống oxy hóa này giúp giảm tình trạng căng thẳng oxy hóa tại nội mô mạch máu, ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu tạo thành mảng xơ vữa. Thay vì vắt nước lọc bỏ bã, bạn nên bóc vỏ ăn trực tiếp cả múi để tận dụng trọn vẹn lớp xơ trắng giúp cản trở hấp thu chất béo tại đường ruột.

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2. Chuối

Không chỉ là món ăn vặt rẻ tiền bậc nhất ngoài chợ Việt, chuối còn được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) xếp vào nhóm thực phẩm cung cấp kali tiêu biểu giúp bảo vệ tim mạch. Kali giúp cân bằng điện giải, đào thải natri dư thừa qua đường nước tiểu và làm giãn nở thành mạch máu, từ đó giảm áp lực lên hệ tuần hoàn ở những người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Tuy nhiên, người có mỡ máu hoặc đường huyết cao cần chú ý kiểm soát khẩu phần. Theo hướng dẫn dinh dưỡng từ Cục Xúc tiến Sức khỏe Đài Loan (Trung Quốc), một khẩu phần chuẩn chỉ tương đương nửa quả chuối lớn (khoảng 70g phần ăn được), tránh ăn dồn nhiều quả cùng lúc gây dư thừa năng lượng.

3. Táo

Táo luôn nằm trong danh sách ưu tiên của chế độ ăn DASH nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan, kali và magiê. Nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy táo rất giàu polyphenol, đặc biệt là hoạt chất procyanidin có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ độ dẻo dai của mạch máu.

Bác sĩ Hiroshi Shimo cho biết, chất xơ pectin trong táo khi đi vào đường tiêu hóa sẽ tạo thành lớp gel tự nhiên, giúp giữ lại một phần axit mật và cholesterol dư thừa để đào thải ra ngoài, qua đó hỗ trợ hạ mỡ máu một cách êm ái.

4. Kiwi

Kiwi được cả Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) đánh giá cao nhờ mật độ dinh dưỡng vượt trội, hội tụ đồng thời lượng lớn kali và vitamin C. Sự kết hợp này giúp tăng cường sức bền thành mạch, giảm nguy cơ kết tập tiểu cầu và cải thiện quá trình chuyển hóa lipid trong cơ thể.

Mỗi ngày chỉ cần bổ sung một quả kiwi chín vừa, dùng thìa xúc ăn trực tiếp sau bữa ăn chính khoảng 30 phút sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy mỡ hiệu quả.

5. Dâu tây

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Dâu tây nằm trong nhóm quả mọng giàu vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa được Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) khuyến khích bổ sung vào thực đơn bảo vệ tim mạch. Với hàm lượng đường thấp nhưng giàu chất xơ, dâu tây giúp cải thiện độ nhạy insulin và hạn chế tình trạng chuyển hóa đường dư thừa thành chất béo trung tính triglyceride trong máu.

Bạn có thể dùng dâu tây tươi ăn trực tiếp như món tráng miệng thay thế cho bánh kẹo ngọt hoặc chè nhiều đường, tuyệt đối không dầm thêm sữa đặc hay siro để giữ nguyên giá trị làm sạch mạch máu.

3 nguyên tắc ăn trái cây để tối ưu hiệu quả "làm sạch" mạch máu

Để việc ăn trái cây phát huy đúng tác dụng hỗ trợ kiểm soát mỡ máu và huyết áp mà không làm tăng đường huyết, các chuyên gia lưu ý bạn cần ghi nhớ 3 nguyên tắc cốt lõi sau:

- Ưu tiên ăn nguyên quả, hạn chế uống nước ép: Nước ép trái cây đã bị loại bỏ phần lớn chất xơ, khiến lượng đường tự nhiên hấp thu ồ ạt vào máu làm tăng triglyceride. Ăn trực tiếp cả miếng giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường và tăng cảm giác no.

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- Chia nhỏ khẩu phần trong ngày: Một khẩu phần trái cây lý tưởng tương đương kích thước một nắm tay (khoảng 80 đến 120g). Người có mức đường huyết cao theo khuyến nghị của Bệnh viện Thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vẫn nên ăn trái cây nhưng cần giới hạn ở mức 2 khẩu phần mỗi ngày và trừ bớt lượng tinh bột trong bữa chính.

- Thận trọng nếu đang mắc bệnh thận: Những người bị suy giảm chức năng thận hoặc đang dùng thuốc huyết áp nhóm giữ kali không nên tự ý ăn quá nhiều trái cây giàu kali như chuối hay cam mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Express