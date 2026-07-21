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Phát hiện 27 tỷ đồng tiền mặt trên chiếc Toyota, cảnh sát lập tức vào cuộc

Khánh Linh
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Cảnh sát phát hiện số tiền mặt lớn được cất giấu tinh vi bên trong một chiếc ghế sofa đặt ở phía sau xe.

- Ảnh 1.

Theo cảnh sát New South Wales, Australia, lực lượng tuần tra đường cao tốc đã dừng kiểm tra một chiếc xe tải Toyota Hiace trên cao tốc Hume, đoạn qua thị trấn Yass ở phía nam của bang để kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Người điều khiển phương tiện có kết quả âm tính với cả hai loại xét. Tuy nhiên, quá trình khám xét chiếc xe đã dẫn đến một phát hiện bất thường.

Cảnh sát nhận thấy phía sau xe có một chiếc ghế sofa bị tách thành hai phần. Khi kiểm tra bên trong, họ phát hiện một chiếc vali cùng hai túi mua sắm chứa đầy tiền mặt. Tổng số tiền được ước tính khoảng 1,5 triệu AUD (khoảng 28 tỷ VNĐ).

Toàn bộ số tiền, chiếc xe tải cùng các điện thoại di động liên quan đã bị lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ công tác giám định và điều tra nguồn gốc.

Hai người có mặt trên xe, gồm tài xế 24 tuổi và hành khách 37 tuổi, đã bị bắt và đưa về đồn cảnh sát Yass để thẩm vấn.

Cả hai bị truy tố về tội xử lý tài sản bị nghi là có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội với giá trị từ 100.000 AUD trở lên theo quy định của pháp luật Australia.

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Ban đầu, hai nghi phạm bị từ chối bảo lãnh. Tuy nhiên, khi ra trình diện tại Tòa án Xét duyệt Bảo lãnh, họ đã được chấp thuận cho tại ngoại với các điều kiện do tòa án đặt ra.

Sau đó, hai nghi phạm đã ra hầu tòa tại Tòa án Địa phương Goulburn vào đầu năm nay.

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra để xác định nguồn gốc số tiền mặt cũng như xem xét liệu vụ việc có liên quan đến các hoạt động phạm tội khác hay không.

Theo 7news

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Tags

ô tô

tiền mặt

27 tỷ đồng

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