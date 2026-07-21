Phát hiện 23 khối bê tông vỏ thép đúc sẵn nặng 80.000 tấn được "đánh chìm" xuống biển, siêu hầm ngầm dài 6,8km lộ diện

Siêu dự án cầu Thâm Quyến – Trung Sơn của Trung Quốc được đánh giá là một trong những dự án giao thông vượt biển phức tạp nhất thế giới. Điểm nhấn của dự án là đường hầm ngầm dưới đáy biển với nhiều công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Theo China News, cầu Thâm Quyến – Trung Sơn có tổng chiều dài khoảng 24 km, kết hợp giữa cầu, đảo nhân tạo và hầm ngầm dưới biển. Trong đó, đoạn hầm dìm dài 6,8km được xem là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao nhất, đồng thời là phần thi công khó khăn nhất của toàn dự án.

Hầm ngầm là "trái tim" của toàn bộ dự án

Công ty Cục Công trình Hàng hải số 4 thuộc Tập đoàn Giao thông Xây dựng Trung Quốc là đơn vị tham gia sâu vào dự án, đồng thời giải quyết thành công bài toán kỹ thuật của đường hầm dìm bằng bê tông vỏ thép hai chiều 8 làn xe có chiều dài đặc biệt – lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Đơn vị này đã hoàn thành việc chế tạo 23 đốt hầm, bao gồm cả khớp nối cuối cùng. Mỗi đốt tiêu thụ khoảng 10.000 tấn thép trong quá trình chế tạo. Sau khi hoàn thành việc đổ bê tông, trọng lượng của mỗi cấu kiện lên tới 80.000 tấn.

Hệ thống này gồm 32 đốt hầm và 1 khớp nối cuối. Trong đó, Công ty Cục Công trình Hàng hải số 4 thuộc Tập đoàn Giao thông Xây dựng Trung Quốc chịu trách nhiệm chế tạo 23 đốt hầm cùng khớp nối cuối, còn các đốt hầm còn lại do những nhà thầu khác đảm nhiệm. Chất lượng chế tạo từng đốt hầm được xem là yếu tố quyết định để công trình đạt tuổi thọ thiết kế lên tới 100 năm.

Ông Trương Văn Sâm, người phụ trách dự án thuộc Công ty Cục Công trình Hàng hải số 4 cũng là kỹ sư từng tham gia toàn bộ quá trình xây dựng hầm dìm của cầu Hong Kong - Chu Hải - Ma Cao, cho biết nhóm kỹ sư đã kế thừa kinh nghiệm từ dự án trước đó nhưng nâng tiêu chuẩn lên một cấp độ mới.

"Chúng tôi đưa ra triết lý rằng 'mỗi khoang đều là khoang đầu tiên', nhằm bảo đảm tất cả 2.255 khoang trong mỗi đốt hầm tiêu chuẩn đều được đổ bê tông với độ chính xác tuyệt đối", ông nói.

Mỗi đốt hầm dài 165 m, nặng 80.000 tấn

Điểm đặc biệt của tuyến hầm Thâm Quyến – Trung Sơn nằm ở việc lần đầu tiên trên thế giới kết cấu bê tông vỏ thép được áp dụng trên quy mô lớn cho một công trình hầm dìm dưới biển. Mỗi đốt hầm tiêu chuẩn có chiều dài 165 m, rộng 46 m và cao 10,6 m. Sau khi hoàn thành việc đổ bê tông, mỗi cấu kiện đạt trọng lượng khoảng 80.000 tấn.

Trước khi được đưa ra biển để lắp đặt, những "khối bê tông khổng lồ" này phải trải qua nhiều lần di chuyển trong nhà máy và ngoài công trường. Theo các kỹ sư, chỉ một sai lệch khoảng 1 mm trong quá trình vận chuyển cũng có thể khiến kết cấu bị biến dạng hoặc hư hỏng, gây ảnh hưởng đến chất lượng và tuổi thọ của toàn bộ công trình.

Để giải quyết thách thức này, đội ngũ xây dựng đã tự nghiên cứu và phát triển hàng loạt công nghệ cùng thiết bị chuyên dụng. Trong đó có bê tông tự lèn có độ ổn định thể tích cao, hệ thống xe vận chuyển thông minh lớn nhất thế giới, bộ thiết bị đổ bê tông thông minh đầu tiên tại Trung Quốc và tàu xử lý nền móng chuyên dụng "Sihang Guji".

Các công nghệ này giúp giải quyết đồng thời bài toán vận chuyển nhanh những đốt hầm nặng tới 80.000 tấn, đồng thời bảo đảm chất lượng bê tông đáp ứng yêu cầu khai thác trong suốt 100 năm.

Sau khi được chế tạo hoàn chỉnh, các đốt hầm được tàu chuyên dụng kéo nổi đến vị trí thi công bằng hệ thống lái tự động, có khả năng tự xoay 180 độ và di chuyển chính xác trong luồng hàng hải hẹp nhờ công nghệ định vị Bắc Đẩu. Khi đến khu vực lắp đặt, hệ thống đo đạc và cảm biến sẽ liên tục xác định vị trí, độ sâu và tư thế của đốt hầm để điều khiển cáp tời hạ chìm xuống đáy biển.

Nhờ sự phối hợp của nhiều hệ thống thông minh, từng đốt hầm được hạ chính xác xuống nền móng dưới đáy biển để ghép nối. Sau đó, công nghệ ép nối bằng áp lực nước biển giúp các đốt hầm liên kết kín khít, chống thấm tuyệt đối.



﻿Theo đơn vị thi công, toàn bộ các đốt hầm của dự án đều được lắp đặt với sai số dưới 5 cm, trong đó 7 đốt liên tiếp đạt độ chính xác ở cấp độ milimet.﻿

Ngày 30/6/2024, tuyến Thâm Quyến – Trung Sơn chính thức thông xe và đưa vào vận hành thử nghiệm. Sau hơn 2 năm đi vào khai thác, đây vẫn được xem là một trong những công trình giao thông vượt biển ấn tượng nhất thế giới. Tuyến đường dài gần 24 km giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thâm Quyến và Trung Sơn từ khoảng 2 giờ xuống còn khoảng 30 phút, trở thành trục giao thông quan trọng của Vùng Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao.

(Theo China News, CCTV)