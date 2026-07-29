Phát hiện 2.100 xe tải, 10 máy bơm bê tông hoạt động liên tục suốt 36 giờ, siêu công trình cao 62 tầng lộ diện

Chiến dịch đổ bê tông nền móng kéo dài liên tục 36 giờ, huy động khoảng 2.100 xe tải, 10 máy bơm bê tông và 2.400 tấn thép gia cường.

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Một trong những giai đoạn thi công quan trọng nhất của dự án Bentley Residences Miami – tòa tháp căn hộ mang thương hiệu Bentley đầu tiên trên thế giới – vừa được hoàn thành với chiến dịch đổ bê tông nền móng kéo dài liên tục 36 giờ, huy động khoảng 2.100 xe tải, 10 máy bơm bê tông và 2.400 tấn thép gia cường (tương đương khoảng 2,17 triệu kg).

Dự án tọa lạc tại số 18401 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, bang Florida (Mỹ), do Dezer Development phát triển cùng Bentley Motors. Coastal Construction là nhà thầu chính, còn thiết kế kiến trúc do Sieger Suarez Architects thực hiện.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, nền móng được thi công liên tục trong một ngày rưỡi nhằm tạo nên kết cấu bê tông liền khối. Với những công trình có quy mô lớn, việc ngắt quãng quá lâu giữa các đợt đổ bê tông có thể tạo ra các mối nối nguội, ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và độ bền của kết cấu.

Trong suốt quá trình thi công, bê tông được vận chuyển bằng khoảng 2.100 xe tải, sau đó được bơm đồng thời bằng 10 máy bơm đến khu vực móng đã được gia cường bằng hệ thống cốt thép dày đặc. Quy mô huy động cũng đòi hỏi kế hoạch điều phối chặt chẽ giữa các trạm trộn bê tông, phương tiện vận chuyển và lực lượng thi công tại công trường.

Ông Gil Dezer, Chủ tịch Dezer Development, đánh giá việc hoàn thành phần móng là cột mốc quan trọng của dự án, đồng thời cho rằng kết quả này đạt được nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị tham gia và quá trình tổ chức thi công. Đại diện Coastal Construction cũng nhận định đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của dự án trước khi chuyển sang thi công phần thân tháp.

Theo bản cập nhật công bố ngày 4/6/2026, công trình đã thi công đến tầng 7. Các hạng mục hiện nay gồm cột ngoại vi, tường chịu lực, lõi trung tâm và sàn bê tông cốt thép. Chủ đầu tư cho biết tốc độ xây dựng đang đạt khoảng một tầng sau mỗi 5–6 ngày làm việc. Dự án hiện được dự kiến hoàn thành vào năm 2028, thay cho mốc cuối năm 2027 được công bố khi khởi công vào tháng 2/2024.

Khi hoàn thành, Bentley Residences sẽ cao khoảng 218 m với 62 tầng và gồm 216 căn hộ hướng ra Đại Tây Dương. Đây là dự án nhà ở đầu tiên trên thế giới mang thương hiệu Bentley, trong đó hãng xe sang Anh Quốc không tham gia xây dựng kết cấu mà phụ trách định hướng thiết kế, vật liệu hoàn thiện và ngôn ngữ nội thất lấy cảm hứng từ các mẫu xe của hãng.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là hệ thống thang máy ô tô Dezervator được cấp bằng sáng chế. Hệ thống này cho phép cư dân lái xe trực tiếp vào thang máy để đưa cả người và phương tiện lên tầng căn hộ mà không cần sử dụng bãi đỗ xe tập trung. Mỗi căn hộ sẽ có gara riêng dành cho 3–4 xe với vách kính, đồng thời được chuẩn bị hạ tầng sạc cho xe điện.

Các căn hộ có diện tích từ khoảng 488–588 m², đều được thiết kế với ban công rộng tích hợp hồ bơi nước nóng riêng. Việc bố trí hồ bơi ở độ cao lớn đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về tải trọng thường trực của nước, ảnh hưởng của gió và giải pháp chống thấm.

Ngoài không gian ở, dự án còn dành khoảng 1.860 m² cho các tiện ích chung như phòng tập thể thao, spa, rạp chiếu phim, quầy bar rượu whisky, phòng hút xì gà và câu lạc bộ bãi biển. Nhà hàng riêng dành cho cư dân mang tên Proper English sẽ do đầu bếp Todd English – người từng bốn lần nhận giải James Beard Foundation – phụ trách.

Theo thông tin thương mại được chủ đầu tư công bố, giá bán khởi điểm của các căn hộ tại Bentley Residences là 5,8 triệu USD và có thể thay đổi tùy theo diện tích, vị trí và cấu hình từng căn.

Với quy mô xây dựng lớn cùng những giải pháp thiết kế như gara trên không, thang máy chở ô tô đến từng căn hộ và hồ bơi riêng tại tất cả ban công, Bentley Residences được xem là một trong những dự án nhà ở cao cấp có nhiều giải pháp kỹ thuật đặc biệt tại khu vực Nam Florida.