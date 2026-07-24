Phát hiện 2 loài san hô quý hiếm trong Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau

Ngày 23-7, tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau, ông Bùi Nhật Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư (Sở NN-MT tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng tổ chức khảo sát đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học tại khu vực biển Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc.

Qua đó, ghi nhận 2 loài san hô nằm trong danh sách các loài thuộc nhóm đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm gồm san hô cành đa mi và san hô khối đầu thùy. Đây là những loài san hô có số lượng quần thể ít ngoài thiên nhiên, cần được bảo vệ để bảo tồn tính đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới.

Cũng theo ông Bùi Nhật Phương, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thả phao ranh giới khu bảo tồn biển với tổng kinh phí 18 tỷ đồng để triển khai lắp đặt 200 phao chuyên dụng trong năm 2026. Từ đó, tạo cơ sở cho công tác quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn chặn các hành vi xâm nhập, tác động trái phép vào phạm vi các phân khu chức năng của khu bảo tồn biển.

Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau được thành lập năm 2024, có tổng diện tích 27.000 ha (phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.800 ha, phân khu phục hồi sinh thái 11.230 ha, phân khu dịch vụ - hành chính 3.970 ha và vùng đệm 9.000 ha). Cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc đều nằm trong Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau.