Thi thể hai cậu cháu mất tích được lực lượng chức năng xã Phú Trạch (Quảng Trị) phát hiện dưới hồ thủy lợi Sông Thai.

Lãnh đạo UBND xã Phú Trạch ( Quảng Trị ), xác nhận lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm được hai cậu cháu mất tích dưới hồ thủy lợi Sông Thai thuộc địa phận xã này. Khi phát hiện, thi thể 2 nạn nhân ở gần nhau.

Thi thể 2 cậu cháu được lực lượng chức năng phát hiện dưới hồ thủy lợi Sông Thai, cách bờ khoảng 3 mét. (Ảnh: Huy Hoang Le)

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý cho cả hai. Sau đó, chính quyền địa phương cùng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tối 22/7, người thân của ông L.N.D (35 tuổi) và cháu T.L.B.K (8 tuổi), cùng trú xã Phú Trạch không thấy cả hai về nhà nên tổ chức tìm kiếm.

Đến 23h, gia đình phát hiện tại khu vực bờ hồ Sông Thai có xe máy, ba lô, quần áo, giày dép của 2 cậu cháu.

Nghi cả hai bị đuối nước dưới hồ, người thân đã báo UBND xã để tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 23/7, lực lượng cứu hộ địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn lặn tìm ở hồ Sông Thai thì phát hiện thi thể cả hai. Vị trí tìm thấy thi thể cách bờ khoảng 3m.

Hôm qua (22/7) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng bàn giao thi thể nạn nhân Trần Thị Thảo Nhi (21 tuổi, trú phường Tăng Nhơn Phú) cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, sau khi thông tin tìm kiếm nữ sinh được đăng tải, công an liên hệ với cha của nạn nhân, mời lên nhận dạng một thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh, vào chiều tối 20/7. Thông qua quần áo, đôi sandal và đặc biệt là vết sẹo trên vai, gia đình xác định thi thể này là chị Nhi. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nữ sinh cho gia đình lo hậu sự.

Tuy nhiên, gia đình cho biết, hiện chiếc balo, điện thoại cùng giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, chiều 18/7, Trần Thị Thảo Nhi (21 tuổi) rời nhà ở phường Tăng Nhơn Phú, với lý do đi gặp bạn học tại khu vực quận 1 cũ. Nữ sinh di chuyển bằng tàu Metro số 1, từ ga Thủ Đức đến ga Ba Son. Hình ảnh từ camera an ninh tại ga Ba Son ghi nhận Nhi rời nhà ga vào lúc 18h04 cùng ngày. Sau đó, Nhi nhắn tin cho gia đình thông báo đang chuẩn bị về nhà. Tuy nhiên, từ thời điểm này, người thân không còn liên lạc được với nữ sinh.