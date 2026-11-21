Rời bỏ chiếc áo blouse danh giá sau gần 3 thập kỷ gắn bó, vị cựu Giám đốc bệnh viện có màn "lấn sân" ngoạn mục khi nắm quyền điều hành đế chế kinh tế khổng lồ.

Trong thế giới y khoa, trở thành giáo sư đầu ngành hay đứng đầu một bệnh viện lớn đã là đỉnh cao mà nhiều người cả đời theo đuổi. Thế nhưng, hành trình của Giáo sư Park Yong Hyun (Seoul, Hàn Quốc) lại khiến dư luận nể phục theo một cách rất khác. Sau gần 30 năm đứng trên giảng đường và cầm dao mổ, người đàn ông này bất ngờ rẽ lối sang thương trường để rồi trở thành Chủ tịch Tập đoàn Doosan danh tiếng.

Gần 3 thập kỷ bền bỉ với dao mổ và những cải cách "lạ đời" ở bệnh viện

Sinh năm 1943 tại Seoul (Hàn Quốc), Park Yong Hyun vốn xuất thân là con trai thứ tư của cố Chủ tịch Tập đoàn Doosan Park Doo Byung. Dù được cha và ông nội truyền dạy tư duy thương trường từ thuở nhỏ, ông không vội vàng bước vào công ty gia đình mà chọn cống hiến trọn vẹn tuổi trẻ cho y học. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Quốc gia Seoul năm 1968 và nhận bằng Tiến sĩ Ngoại khoa năm 1976, ông bắt đầu hành trình giảng dạy tại chính ngôi trường này suốt gần 30 năm.

Ông Park Yong Hyun từng giảng dạy tại Đại học Y khoa Quốc gia Seoul gần 30 năm (Ảnh minh họa)

Chuyên môn sâu của ông là ngoại khoa gan mật tụy, lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và kỹ năng phẫu thuật phức tạp. Năm 1979, ông từng sang Trường Y Harvard (Mỹ) tu nghiệp chuyên sâu trong 2 năm về gan và hệ thống đường mật trước khi trở về nước đào tạo thế hệ bác sĩ kế cận.

Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp đến năm 2004. Tại đây, vị Giám đốc bệnh viện mang tư duy đổi mới đã xóa bỏ nhiều thủ tục quan liêu bằng những thay đổi nhỏ nhưng giàu tính nhân văn.

Khi giữ chức Giám đốc bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, ông đã có nhiều cải cách lớn (Ảnh minh họa)

Ông cho lập đội ngũ lấy máu chuyên biệt để các bệnh nhi bớt sợ hãi, mở lớp học ngay trong khu điều trị cho trẻ nằm viện dài ngày và tặng album ảnh lưu niệm cho các sản phụ mới sinh. Chính sự tận tâm này giúp bệnh viện giành Giải thưởng Đổi mới Quản lý của Hiệp hội Năng suất Hàn Quốc năm 1999 và vươn lên dẫn đầu sức mạnh thương hiệu 4 năm liền.

Cú rẽ hướng ở tuổi ngoài 60: Từ "nhà kính" y khoa bước ra "rừng rậm" thương trường

Năm 2004, khi vẫn còn 3 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, vị Giám đốc bệnh viện quyết định rời ghế lãnh đạo để nhường cơ hội phát triển cho lớp trẻ. Rời ngành y nhưng ông không chọn cuộc sống an nhàn. Tháng 11/2005, ông đảm nhận vị trí Chủ tịch Quỹ Yeongang phụ trách học thuật và văn hóa của Tập đoàn Doosan, sau đó tiếp quản ghế Chủ tịch Doosan Engineering and Construction vào năm 2007.

Ở tuổi 66, Park Yong Hyun chính thức trở thành Chủ tịch Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc)

Đến tháng 3/2009, ở tuổi 66, ông chính thức trở thành Chủ tịch Tập đoàn Doosan. Trả lời phỏng vấn tờ Korea JoongAng Daily, vị cựu Giám đốc bệnh viện hài hước ví von bước ngoặt này giống như việc từ "nhà kính" bước thẳng vào "rừng rậm". Ông thừa nhận áp lực điều hành một đế chế có doanh thu hơn 20.000 tỷ won cùng 39.000 nhân viên tại 30 quốc gia mang lại sức nặng rất khác so với cường độ làm việc tại bệnh viện.

Lời khuyên gây bất ngờ của người thầy thuốc đứng đầu đế chế kinh doanh

Dù ngồi trên ghế Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia, cốt cách của một người thầy thuốc và nhà giáo dục trong ông chưa bao giờ phai nhạt. Thay vì chỉ ngồi trong phòng họp, ông thường xuyên xuống tận tuyến đầu để lắng nghe người lao động, đồng thời đánh giá cao tiềm năng của lực lượng nhân sự trẻ tại cơ sở Doosan Vina (Việt Nam).

Dù là vị trí giáo sư, giám đốc bệnh viện hay Chủ tịch tập đoàn lớn, ông vẫn luôn toát lên cốt cách của người thầy thuốc

Năm 2010, vị cựu Giám đốc bệnh viện từng gây chú ý tại một diễn đàn công nghệ khi thẳng thắn khuyên Hàn Quốc không nên dồn quá nhiều nhân tài vào các trường y. Theo ông, một quốc gia ít tài nguyên thiên nhiên muốn bứt phá cần phân bổ nguồn lực trí tuệ cho khoa học và kỹ thuật và cả con người cùng lúc thay vì tập trung vào một nhóm ngành duy nhất.

Dù đã là Chủ tịch tập đoàn doah nghiệp top đầu tại Hàn Quốc, ông vẫn rất giản dị, dễ gần

Tháng 3/2012, ông rời ghế Chủ tịch Tập đoàn Doosan để chuyển giao lại cho em trai mình là ông Park Yong Man, sau đó tiếp tục đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Seoul vào năm 2014. Nhìn lại chặng đường từ phòng mổ đến đỉnh cao kinh doanh, Giáo sư Park Yong Hyun đã chứng minh rằng dù ở bất kỳ cương vị nào, tâm thế phụng sự con người và nuôi dưỡng thế hệ kế cận vẫn luôn là kim chỉ nam tạo nên giá trị bền vững nhất.

Nguồn và ảnh: Yonhap News, Asia One