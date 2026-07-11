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Phát bệnh dại sau một năm bị chó nhà cắn

Linh Chi
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Bị chó con nuôi trong nhà cắn vào tay nhưng không tiêm vaccine phòng dại, người đàn ông 50 tuổi nhập viện với các triệu chứng điển hình của bệnh dại.

Phát bệnh dại sau một năm bị chó nhà cắn - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh trong tình trạng sốt, đau đầu, chóng mặt, sợ gió, sợ nước, kích động và lên cơn kích thích mỗi khi uống nước.

Theo người nhà, khoảng một năm trước, người bệnh bị chó con nuôi trong nhà cắn vào ngón tay. Sau khi sát khuẩn vết thương, ông không đến cơ sở y tế tiêm phòng vì cho rằng chó nhà nuôi nên không có nguy cơ mắc bệnh dại.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc bệnh dại thể hung dữ và chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị, theo dõi chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết bệnh dại gần như luôn gây tử vong khi đã khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc dại cắn, cào hay liếm lên vùng da tổn thương được xử trí đúng và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kỳ vết cắn hoặc vết cào nào của chó, mèo, kể cả vật nuôi trong nhà và ngay cả khi vết thương nhỏ.

Sau khi bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sát khuẩn và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại nếu cần.

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