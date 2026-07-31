TikToker Cường Tày bị Công an xã Phúc Lợi (Lào Cai) xử phạt 12,5 triệu đồng sau khi đăng video chứa thông tin sai sự thật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin từ Công an xã Phúc Lợi (tỉnh Lào Cai), đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ tài khoản TikTok “Cường Tày” do đăng tải thông tin sai sự thật , gây ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/7, trên nền tảng TikTok xuất hiện đoạn video do tài khoản “Cường Tày” đăng tải với nội dung sai sự thật về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo cơ quan công an, nội dung này không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Lợi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản TikTok “Cường Tày” là L.M.C. (SN 1996, trú tại thôn Bản Chang, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai).

Lực lượng chức năng làm việc với L.M.C. (Ảnh: Công an xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai)

Làm việc với cơ quan công an, L.M.C. xác nhận là người đăng tải đoạn video, đồng thời cho biết không có bất kỳ căn cứ nào chứng minh tính xác thực của phát ngôn trong video. TikToker này cũng thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và vi phạm các quy định của pháp luật.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích, L.M.C. đã chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm trên tài khoản TikTok, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng người sử dụng mạng xã hội. Người này cũng cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả của vụ việc, ngày 30/7, Công an xã Phúc Lợi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.C. số tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 174/2026 của Chính phủ.

Công an xã Phúc Lợi khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không đăng tải, phát ngôn hoặc lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, cũng như các nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.