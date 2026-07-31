Trong vụ án "sản xuất thực phẩm giả" tại công ty MediPhar, cơ quan công tố đánh giá hành vi nhận hối lộ của 2 công chức Hải quan và cán bộ của Bộ Y tế, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan quản lý Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bộ máy công quyền.

Chiều nay (31/7), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ ra phán quyết với 14 bị cáo trong vụ án “sản xuất hàng giả là thực phẩm”, xảy ra tại Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các doanh nghiệp liên quan.

Luận tội trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (ông chủ MediPhar) tổng mức án 15 – 18 năm tù cho ba tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ”.

Đáng chú ý, vụ án có nhóm công chức Nhà nước đã “tiếp tay” cho hành vi phạm tội của Mạnh và đồng phạm. Như bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7 - 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thế Việt (cựu Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) bị đề nghị 5 - 6 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược Bộ Y tế) bị đề nghị 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an) bị đề nghị 9 - 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Kiểm sát viên nêu quan điểm luận tội.

Làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bộ máy công quyền

Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã tổ chức, điều hành đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả tại hai nhà máy của Công ty MediPhar và Công ty MediUSA với quy mô đặc biệt lớn. Kết quả điều tra xác định có 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, đạt doanh thu hơn 539,8 tỷ đồng, các bị cáo thu lợi bất chính gần 264,8 tỷ đồng.

Nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, Mạnh còn chỉ đạo lập hai hệ thống kế toán, bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 1.792 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 144 tỷ đồng.

Đặc biệt, Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng các mối quan hệ để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước như Hải quan, Bộ Y tế, Công an, nhằm tạo điều kiện trong hoạt động thẩm định, hậu kiểm, thông quan hàng hóa và đăng ký công bố sản phẩm, phục vụ việc sản xuất, tiêu thụ hàng giả.

Phân tích vai trò của từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, bị cáo Mạnh là người giữ vai trò cao nhất vụ án. Nhóm cấp dưới của Mạnh mỗi người thực hiện một hoặc nhiều hành vi sai phạm, giữ vai trò giúp sức tích cực.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo trong nhóm sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước mà còn xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội.

Trong khi, hành vi nhận hối lộ của nhóm công chức Hải Quan, Y tế, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan quản lý Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bộ máy công quyền.

Riêng hành vi của cựu công an Nguyễn Danh Dũng, Kiểm sát viên đánh giá tuy thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hơn nhưng đã gây khó khăn cho hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ. Cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt hoặc có thành tích trong công tác đối với một số bị cáo. Tuy nhiên, Kiểm sát viên nhấn mạnh các tình tiết này chỉ là căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.