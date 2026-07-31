Bị cáo Trần Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội) bị cáo buộc cầm đầu, chỉ đạo nhóm thanh niên mua, bán thuốc giả của sư thầy Thích Tuệ Hải (ở Đồng Nai) cho người già sức khỏe yếu với số lượng lên đến 1.431 đơn hàng.

Ngày 31/7, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối 15 bị cáo (ở nhóm tuổi thanh niên) trong vụ án mượn danh sư thầy để bán thuốc nam, cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đồng thời, tuyên phạt bị cáo T rần Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội) mức án 15 năm tù; Dương Quốc Lập (SN 1998, trú tại xã Bình Lục, Hà Nam) và Dương Văn Tuấn (SN 1998, trú tại xã Cổ Đô, Hà Nội) cùng mức án 13 năm tù. Nhóm này được xem là chủ mưu, đứng đầu vụ án.

12 bị cáo còn lại là các nhân viên quảng cáo, bán hàng và tư vấn sản phẩm (giữ vai trò thấp hơn) đều bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.

Ngoài án phạt tù, Tòa cho các bị hại (chủ yếu là những người lớn tuổi, già yếu) có quyền khởi kiện dân sự đòi lại tài sản.

Diễn biến xét xử cho thấy, các bị cáo Hoàng, Lập và Tuấn quen biết nhau năm 2023 khi cùng làm việc tại một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng.

Sau này, Hoàng và Lập biết Công ty TNHH Quy Nguyên do sư thầy Thích Tuệ Hải (ở chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai) điều hành, chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe liên quan đến các bệnh về xương khớp, có nhiều khách hàng mua thuốc nam điều trị. Các bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng danh tính sư thầy để bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hoàng thuê phần mềm quản lý bán hàng; đồng thời tạo các nhóm trên ứng dụng Telegram có tên “Chiến Binh Win”, “Giục đơn Win”, “Chiến Binh AMG”, “Giục đơn AMG” và lập nhóm Zalo “Cổ Đô AMG” gồm Hoàng, Lập và Dương Văn Tuấn để bàn bạc, thống nhất phương thức hoạt động.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Nhóm Hoàng thuê địa điểm tại xã Quảng Oai (Hà Nội) làm văn phòng hoạt động, thuê nhà tại xã Cổ Đô (Hà Nội) làm kho chứa hàng để tập kết sản phẩm, đóng gói và chuyển cho khách.

Bị cáo Dương Văn Tuấn chịu trách nhiệm mua các sản phẩm thuốc nam do các hộ gia đình tự làm để bán cho khách.

Các bị cáo tự đặt tên các sản phẩm như Phục khớp Long Hương, Bách thảo khớp Long Hương, Tái tạo khớp Long Hương, Dạ dày Hải Đường, Dạ dày Tuệ Hải, Phục khớp Tuệ Hải…, để nhân viên giới thiệu với khách hàng.

Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn 12 nhân viên cách tiếp cận các thông tin liên quan đến bệnh về xương khớp, trĩ, dạ dày; tìm hiểu các video trên YouTube, Facebook và các bài viết tư vấn điều trị để nâng cao kỹ năng tư vấn.

Hằng ngày, Dương Quốc Lập chạy quảng cáo các bài viết liên quan đến sư thầy Thích Tuệ Hải. Lập thuê một tài khoản Facebook, sử dụng tài khoản này để sao chép các bài viết, nội dung phân tích về bệnh tật của sư thầy Thích Tuệ Hải trên Facebook, chủ yếu liên quan đến các bệnh về xương khớp…

Sau khi có thông tin khách hàng đặt mua, các nhân viên sử dụng tài khoản Zalo giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải hoặc dùng các số điện thoại rác do Hoàng cung cấp, giả là đệ tử của sư thầy để tư vấn chữa bệnh, giới thiệu các sản phẩm mang danh nghĩa của sư thầy nhằm tạo niềm tin để khách hàng mua hàng.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo mua sản phẩm với giá từ 17.000 - 25.000 đồng/hộp nhưng bán cho khách với giá khoảng 250.000 - 300.000 đồng/hộp.

Điều tra xác định, từ 24/2/2024 - 16/4/2024, nhóm của Hoàng giao thành công 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của khách hàng.