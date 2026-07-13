Pháp sẽ mất vị thế lãnh đạo quân sự châu Âu khi ngày càng tụt hậu trước Đức?

Pháp hiện đã tụt hậu đáng kể so với Đức về chi tiêu quốc phòng và khoảng cách này sẽ ngày càng nới rộng.

Pháp sở hữu một nhóm tàu sân bay và vũ khí hạt nhân trong thành phần chiến đấu. Tuy nhiên, điều này có thể chưa đủ để họ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong hệ thống an ninh châu Âu, bởi Đức hiện đã chi gần gấp đôi cho quốc phòng và đến năm 2030, khoảng cách này sẽ lên tới 2,4 lần.

Vấn đề này đã được nêu ra trong ấn phẩm Opex360. Năm 2026, ngân sách quốc phòng của Đức lên tới 82,7 tỷ euro, được bổ sung thêm 25,5 tỷ euro từ quỹ đặc biệt của Bundeswehr (Quân đội Đức) - tổng cộng là 108,2 tỷ euro.

Hơn nữa, vào năm 2027, chi tiêu quốc phòng cơ bản của Đức sẽ là 109,7 tỷ euro, không bao gồm Quỹ Hỗ trợ. Kế hoạch cũng đã được công bố nhằm tăng ngân sách hơn nữa lên 153,9 tỷ euro vào năm 2028, 162,9 tỷ euro vào năm 2029 và 183,6 tỷ euro vào năm 2030.

Ngược lại, Pháp chỉ phân bổ 57,1 tỷ euro cho nhu cầu quốc phòng vào năm 2026, gần bằng một nửa so với Đức. Đồng thời theo Luật Kế hoạch quân sự, Pháp dự kiến chi 76,3 tỷ euro vào năm 2030, với điều kiện chính sách không thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027, tức là ít hơn 2,4 lần so với Đức.

Hiện giới chức quân sự Pháp đang bàn về khả năng bị "loại bỏ" khỏi vị trí lãnh đạo quân sự châu Âu so với Đức. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này tin họ vẫn giữ vững vị trí của mình, bởi chi tiêu quân sự là "kết quả của quá trình hợp tác đã hoàn tất" giữa quân đội, các nghị sĩ và nhà cung cấp vũ khí.

Xe chiến đấu bộ binh Puma của Đức.

Trước diễn biến trên, trang Defense Express nhận định lập luận của Bộ Quốc phòng Pháp nghe không mấy thuyết phục, bởi việc tăng cường năng lực quân sự và trang bị vũ khí quy mô lớn đòi hỏi nguồn kinh phí. Do đó, bất chấp kinh nghiệm và các phương tiện chiến lược, theo thời gian, Đức có thể "vượt lên" với lợi thế đáng kể.

Lực lượng vũ trang Pháp đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các vấn đề khác nhau, chẳng hạn như khả năng sẵn sàng chiến đấu thấp của trang thiết bị công binh, nhu cầu thay thế xe tăng Leclerc và sự lỗi thời của xe chiến đấu bộ binh VBCI . Tất cả những điều này cần được quan tâm, đặc biệt là sau nhiều năm thiếu kinh phí.

Họ còn có kế hoạch tăng cường kho dự trữ các loại tên lửa, đạn dược và máy bay không người lái, điều này cũng đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. Nếu không phân bổ đủ nguồn lực, một số mẫu vũ khí mới sẽ tiếp tục được sản xuất với số lượng hạn chế, chẳng hạn như việc chỉ mua 300 tên lửa Thundart cho hệ thống MLRS đời mới.

Trong khi đó Đức không chỉ lên kế hoạch mua sắm ồ ạt vũ khí và trang thiết bị để hiện đại hóa quân đội, mà còn tăng đáng kể quy mô lực lượng vũ trang. Hơn nữa, một phần đáng kể khoản đầu tư sẽ dành cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, giúp tăng sản lượng chế tạo.

Ở chiều ngược lại, vì ngân sách không đủ, người Pháp có thể chỉ nhận được những đơn đặt hàng quá nhỏ, hoặc thậm chí phải lựa chọn giữa những gì họ có thể tài trợ và những gì không đủ khả năng chi trả. Vì vậy, mối lo ngại về vấn đề bị tụt hậu xa hơn và mất vị trí lãnh đạo quân sự châu Âu là hoàn toàn dễ hiểu.