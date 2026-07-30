Việc Pháp từ chối tiếp tục hợp tác phát triển động cơ cho tiêm kích thế hệ 6 với Đức thực sự đặt Đức vào một tình thế không thể vượt qua.

Bất kỳ dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 nào của Đức đều sẽ không sử dụng động cơ Pháp. Ban lãnh đạo công ty Safran đã đưa ra quyết định rất rõ ràng này, và điều đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến bất kỳ kế hoạch nào của Đức.

"Rõ ràng chúng tôi sẽ ưu tiên lộ trình phát triển của Pháp, do vậy sẽ không có đủ nguồn lực để tạo ra hai phiên bản riêng biệt của động cơ", Giám đốc điều hành của Safran - ông Olivier Andries thẳng thắn cho biết, theo trích dẫn của trang Opex360.

Điều này hiện thực hóa lời đe dọa mà Pháp đưa ra trước khi dự án FCAS (Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai) sụp đổ.

Vào tháng 11/2025, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Pháp - bà Catherine Vautrin đã cảnh báo Đức về việc từ chối cùng phát triển động cơ nếu phía Đức không đồng ý tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ dự án chung, bằng cách chấp nhận các điều kiện khá "khắc nghiệt" của Pháp.

Khác với Đức, Pháp có kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu.

Cần nhớ rằng ý định của Đức biến FCAS thành máy bay chiến đấu hạng nặng, đồng nghĩa với việc nó cần một động cơ mạnh hơn so với loại cần thiết cho biến thể FCAS nhẹ hơn của Pháp. Do vậy, sau khi dự án hợp tác FCAS chính thức bị chấm dứt vào tháng 6/2026, việc công bố quyết định này chỉ là vấn đề thời gian.

Việc phát triển động cơ cho FCAS được thực hiện bởi EUMET (EUropean Military Engine Team) - một liên doanh giữa Safran của Pháp, MTU Aero Engines của Đức và ITP Aero của Tây Ban Nha.

Trong động cơ mới, Đức chịu trách nhiệm về máy nén áp suất thấp và cao, trong khi Safran ngoài phụ trách buồng đốt, turbine cao áp và bộ đốt sau, còn là nhà phát triển và tích hợp chính.

Điều này rất khác biệt so với hình thức hợp tác của FCAS, nơi về mặt lý thuyết, cả 3 công ty gồm: Dassault Aviation (Pháp), Airbus (Đức) và Indra (Tây Ban Nha) đều có quyền bình đẳng.

Do vậy Đức - quốc gia chưa có dự án máy bay chiến đấu thế hệ 6 của riêng mình và trên danh nghĩa chỉ muốn duy trì sự tham gia vào FCAS trong lĩnh vực điện toán đám mây kỹ thuật số chiến đấu và máy bay không người lái hộ tống, hiện đang rơi vào tình thế thực sự khó khăn.

Bởi vì ngành công nghiệp quốc phòng Đức không có năng lực chuyên môn vững chắc trong việc chế tạo động cơ cho máy bay chiến đấu, ngoài ra việc lựa chọn các giải pháp thay thế nước ngoài khả thi cũng khá hạn chế.

Phương án thứ nhất là tìm đến Mỹ để mua, có thể kèm theo điều khoản nội địa hóa một động cơ phù hợp từ General Electric hoặc Pratt & Whitney. Phương án thứ hai là tìm đến Rolls-Royce của Anh - công ty đang cùng với các đối tác Nhật Bản phát triển động cơ cho tiêm kích Tempest.

Đồng thời, chiến lược của Đức về vấn đề máy bay chiến đấu thế hệ 6 vẫn chưa rõ ràng. Một lựa chọn là tham gia dự án Tempest của Anh - Ý - Nhật Bản, nhưng với quyền hạn khá ít.

Phương án tiếp theo là hợp tác với hãng Saab của Thụy Điển - vốn đang nghiên cứu một loại tiêm kích thay thế cho Gripen. Hoặc mua, kèm theo điều khoản nội địa hóa chiếc F-47 của Mỹ, nếu nó được xuất khẩu.