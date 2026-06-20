Một robot chiến đấu được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng AMX-30 lỗi thời vừa xuất hiện tại Pháp.

Theo cổng thông tin MilMag, một phương tiện chiến đấu robot dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực AMX-30 của Pháp đã được ra mắt tại triển lãm Eurosatory ở Paris.

Hệ thống robot REFURBOT là sản phẩm phát triển bởi KNDS France và S2M Equipment. Mẫu thử nghiệm được chế tạo dựa trên khung gầm xe tăng AMX-30 nhưng không có tháp pháo.

Các loại vũ khí tiêu chuẩn của xe tăng được thay thế bằng module điều khiển từ xa ARX-25 với súng máy và pháo tự động 25mm. Loại đạn của pháo bao gồm đạn xuyên giáp và đạn nổ mảnh.

Thiết kế của xe tăng thế hệ cũ được tích hợp với gói thiết bị TOXO, cho phép chuyển đổi những phương tiện sản xuất thành nền tảng robot. Gói thiết bị này bao gồm lidar, radar, hệ thống định vị vệ tinh và camera.

Nguyên mẫu robot chiến trường REFURBOT được Pháp hoán cải từ xe tăng AMX-30 lạc hậu.

Xe tăng AMX-30 được đưa vào sản xuất từ năm 1966, nổi bật bởi khả năng bảo vệ tương đối yếu so với các loại chiến xa của các nước khác. Độ dày giáp trước của xe chỉ 80 mm. Chiếc xe tăng nặng 36 tấn này được trang bị pháo chính cỡ 105mm, đi kèm 1 khẩu pháo tự động 20mm và 1 súng máy.

Xu hướng sử dụng robot chiến trường đang được đẩy mạnh, đầu tháng 6, có thông tin cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ chống phóng xạ, hóa học và sinh học Nga đã trang bị cho một tổ hợp robot mặt đất súng phun lửa Shmel.

Sau cuộc cách mạng máy bay không người lái trên chiến trường, dự kiến thời điểm sắp tới sẽ ghi nhận sự bùng nổ của robot chiến đấu dưới mặt đất.