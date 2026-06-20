Thế giới vẫn bán tính bán nghi, phi công Nga nhận định "máy bay của chúng tôi tốt hơn cả Boeing và Airbus"

Mẫu máy bay được trang bị những công nghệ mới nhất.

Trong bối cảnh ngành hàng không Nga nỗ lực tự chủ công nghệ, MS-21 nổi lên như niềm hy vọng lớn nhất để thay thế hoàn toàn các dòng máy bay chở khách nước ngoài. Mới đây, trang The First Technical đã dẫn lời một phi công kỳ cựu của Nga đã đưa ra những nhận định vô cùng lạc quan, khẳng định MS-21 không chỉ đủ sức cạnh tranh mà thậm chí còn sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội hơn hai "gã khổng lồ" thống trị toàn cầu là Boeing và Airbus.

Bước nhảy vọt về tiện nghi

Một trong những điểm nhấn quan trọng được các chuyên gia đánh giá cao ở MS-21 chính là khoang hành khách và cabin điều khiển được tối ưu hóa theo các tiêu chuẩn hiện đại nhất. Với đường kính thân rộng hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc như Boeing 737 hay Airbus A320, MS-21 mang lại không gian di chuyển rộng rãi, lối đi thoải mái hơn cho hành khách và tiếp viên, ngay cả khi xe đẩy thức ăn đang hoạt động.

Không chỉ dừng lại ở khoang khách, cabin lái của MS-21 cũng được thiết kế dựa trên các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Việc tích hợp hệ thống màn hình hiển thị tinh thể lỏng cỡ lớn cùng cơ chế điều khiển bằng cần lái phụ mang tính công thái học cao giúp giảm đáng kể áp lực vận hành cho phi công. Sự cải tiến này tạo ra môi trường làm việc trực quan, an toàn và thân thiện hơn rất nhiều so với các thế hệ máy bay cũ của Nga hay thậm chí là một số dòng tàu bay phương Tây hiện hành.

Động cơ nội địa PD-14 và lời giải cho bài toán tự chủ công nghệ

Trọng tâm trong chiến lược nội địa hóa toàn diện của dự án MS-21 chính là việc thay thế hoàn toàn động cơ ngoại nhập bằng khối động cơ tuabin phản lực cánh quạt Aviadvigatel PD-14 do Nga tự sản xuất. Đây được xem là cột mốc quyết định giúp Moscow đập tan sự cô lập về chuỗi cung ứng hàng không từ các quốc gia phương Tây.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, PD-14 sở hữu hiệu suất kinh tế kỹ thuật ấn tượng, lực đẩy mạnh mẽ nhưng lại tiêu hao nhiên liệu tối ưu và đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm tiếng ồn cũng như khí thải môi trường. Việc thử nghiệm thành công phiên bản MS-21-310 trang bị động cơ PD-14 là minh chứng rõ nét cho năng lực chế tạo độc lập của tổ hợp công nghiệp hàng không Nga, loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các biến thể động cơ cũ của Mỹ hay châu Âu.

Cánh composite nội địa: Đỉnh cao kỹ thuật cơ khí Nga

Bên cạnh động cơ, việc chế tạo thành công hệ thống cánh máy bay bằng vật liệu composite hoàn toàn trong nước là một thành tựu mang tính bước ngoặt. Ban đầu, quá trình này bị đình trệ nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt cắt đứt nguồn cung sợi carbon và polymer từ nước ngoài. Tuy nhiên, các kỹ sư Nga đã nghiên cứu thành công công nghệ độc quyền và ứng dụng robot rải sợi composite nội địa để tiếp tục sản xuất.

Cánh composite thế mới giúp giảm trọng lượng tổng thể của máy bay một cách đáng kể, tối ưu hóa đặc tính khí động học và nâng cao hiệu suất bay. Nhờ đó, dù lộ trình bàn giao hàng loạt có phần chậm trễ so với kế hoạch ban đầu để hoàn thiện quy trình kiểm định an toàn, MS-21 vẫn giữ vững vị thế là dòng máy bay thân hẹp có hiệu năng khai thác thuộc nhóm dẫn đầu thị trường toàn cầu hiện nay.

Thử thách chuyển giao và tương lai thị trường nội địa

Dẫu sở hữu tiềm năng công nghệ vượt trội, MS-21 vẫn phải đối mặt với bài toán tối ưu quy mô sản xuất trong giai đoạn 2025–2030. Tập đoàn Hàng không Hợp nhất (UAC) và Rostec đang dồn mọi nguồn lực để đạt mục tiêu sản lượng hàng chục chiếc mỗi năm nhằm tái thiết kế toàn bộ đội tàu bay của các hãng hàng không quốc gia như Aeroflot.

Dù các dữ liệu kỹ thuật mới nhất có sự điều chỉnh nhẹ về tầm bay ở cấu hình chở khách tối đa do trọng lượng thay đổi từ việc thay thế linh kiện nội địa, các chuyên gia khẳng định điều này không làm giảm đi tính khả thi thương mại của dòng máy bay này tại thị trường nội địa Nga và các quốc gia đồng minh. MS-21 không chỉ là một phương tiện vận tải thương mại đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường và khát vọng tự chủ công nghệ đỉnh cao của ngành hàng không Nga trước những sóng gió toàn cầu.