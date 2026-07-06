Tranh luận phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát bác kháng cáo của hơn 300 bị hại yêu cầu quyền lợi với các lô đất đã mua của dự án sân bay Nha Trang; trong khi các bị hại tha thiết đề nghị cho Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện dự án, họ muốn nhận lại đất đã mua trên hợp đồng.

15h30 hôm nay (6/7), Tòa án Quân sự Trung ương sẽ ra phán quyết với 5 bị cáo và hơn 300 bị hại có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và dự án sân bay Nha Trang.

5 bị cáo có đơn kháng cáo, gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn); Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á).

Trong nhóm 5 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nêu quan điểm luận tội đã đề nghị giảm án cho 4 người. Riêng Chủ tịch Nguyễn Văn Hậu bị bác kháng cáo.

Đối với hơn 300 bị hại, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị bác kháng cáo đòi quyền lợi với các lô đất đã mua.

Trong phần tranh luận, các bị hại và luật sư cho rằng, ông Nguyễn Văn Hậu không lừa đảo, cũng không có yếu tố gian dối. Bằng chứng là khi ký kết hợp đồng đầu tư, dự án sân bay Nha Trang là có thật, diễn ra công khai, minh bạch, không vi phạm điều cấm.

Theo bị hại, Tập đoàn Phúc Sơn là doanh nghiệp có tiếng, đang đầu tư nhiều dự án khác. Hậu cũng không có yếu tố chiếm đoạt. Tiền thu được từ nhà đầu tư, Tập đoàn Phúc Sơn dùng một phần để đầu tư vào hạ tầng, chi giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất…, chứ mục đích không phải chiếm đoạt.

Họ đề nghị Hội đồng xét xử cho Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục triển khai dự án; các nhà đầu tư đều muốn nhận lại đất.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng, tại thời điểm xảy ra vụ án, dự án Khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, cũng chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Dù vậy, Công ty Phúc Sơn vẫn truyền thông, quảng bá bán hàng, Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hợp đồng bị vô hiệu và cách giải quyết hợp đồng vô hiệu phải dựa trên các quy định của pháp luật. Quan điểm của Viện Kiểm sát khiến nhà đầu tư "không hài lòng".

Trước đó, tòa sơ thẩm xác định, khi thực hiện dự án sân bay Nha Trang, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Bản án cũng xác định, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Số tiền này có gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài nhằm sử dụng cá nhân.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù. Tổng hợp với bản án cũ, buộc bị cáo chấp hành chung 30 năm tù và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng, bị phạt 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù.

Hai Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang cùng bị tuyên mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng bị tuyên phạt án tù trong vụ án này nhưng không kháng cáo.