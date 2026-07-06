VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chiều 6/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết trong sáng cùng ngày, VKSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, vào tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy tại cơ quan công an - Ảnh: CA tỉnh Tuyên Quang

Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới sau 2,5 ngày làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Hà Duy sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục tại Tuyên Quang. Từ những năm học phổ thông, Duy đã đạt nhiều thành tích như giải Nhì học sinh giỏi toàn diện cấp tỉnh, giải Nhất học sinh giỏi Tin học cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh và hai năm liên tiếp đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Giáo viên này cũng là học sinh của trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra vụ bê bối thi cử, đang gây xôn xao dư luận.

Sau khi tốt nghiệp THPT Chuyên Tuyên Quang, Duy theo học lớp chất lượng cao ngành Sư phạm Toán tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tốt nghiệp loại Giỏi.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp đại học, Nguyễn Hà Duy trở về công tác tại chính Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tại đây, giáo viên trẻ này được giao chủ nhiệm lớp chuyên Toán và tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Nguyễn Hà Duy từng đạt được nhiều thành tích trong quá trình giảng dạy

Theo thông tin được giới thiệu, trong nhiều năm liên tiếp, học sinh do Duy phụ trách đạt giải cấp quốc gia, trong đó có học sinh giành giải Nhì.

Một trong những điểm nổi bật được nhắc đến ở Nguyễn Hà Duy là việc sớm tiếp cận và ứng dụng AI trong dạy học. Từ năm 2022, giáo viên này sử dụng ChatGPT cùng nhiều nền tảng như Padlet, Quizizz, Azota, Kahoot để hỗ trợ xây dựng học liệu, cá nhân hóa bài giảng và tăng tương tác với học sinh.

Nguyễn Hà Duy cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp tiếp cận các công cụ mới và hướng dẫn học sinh sử dụng AI phục vụ học tập.

Trước đó, giáo viên này từng được ghi nhận với giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp tỉnh và danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.