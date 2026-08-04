Phạm Thoại chính thức xin lỗi sinh viên trường Đại học Văn Lăng: “Bài tuyển dụng do HR thực hiện, chưa được đọc qua nội dung”

Phạm Thoại lên tiếng xin lỗi và khẳng định không có bất kỳ định kiến hay sự không thiện cảm nào đối với sinh viên trường Đại học Văn Lang.

Liên quan đến vụ tranh cãi team TikToker Phạm Thoại đăng nội dung tuyển dụng nhiều vị trí nhưng không tuyển sinh viên học tập tại trường Đại học Văn Lang, tối 3/8, Phạm Thoại đã chia sẻ thông tin chính thức trên trang Facebook cá nhân.

Phạm Thoại cho biết, bài tuyển dụng được thực hiện bởi bộ phận quản lý nhân sự nên anh hoàn toàn không biết nội dung này trước khi bài được đăng tải công khai. Ngay khi đọc được và nhận thấy nội dung có thể gây hiểu lầm, Phạm Thoại đã yêu cầu gỡ bài ngay lập tức.

Phạm Thoại lên tiếng xin lỗi sau bài đăng tuyển dụng gây tranh cãi - Ảnh: MXH

Nguyên nhân bộ phận nhân sự đưa ra tiêu chí như trên, xuất phát từ quá trình làm việc trước đây với một số nhân sự và thực tập sinh. Trong quá trình đó đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến tác phong và cách làm việc, chứ không phải về năng lực chuyên môn. Đây là cơ sở để bộ phận nhân sự đưa ra tiêu chí tuyển dụng nhằm hạn chế rủi ro cho những vị trí đang cần tuyển, hoàn toàn không phải là sự đánh giá đối với tất cả sinh viên trường Đại học Văn Lang.

"Những ai đã theo dõi mình nhiều năm chắc đều biết, từ trước đến nay mình chưa từng đăng tuyển với tiêu chí loại trừ sinh viên của bất kỳ trường đại học nào. Thậm chí, mình luôn ưu tiên các bạn sinh viên Văn Lang vì lĩnh vực mình hoạt động rất phù hợp với các ngành đào tạo của trường như thiết kế, truyền thông, PR… hoặc nhiều vị trí mình không cần bằng cấp và kinh nghiệm.

Việc đưa ra điều kiện như bài tuyển dụng vừa qua là lần đầu tiên xảy ra, sau khi công ty gặp nhiều trường hợp phát sinh trong quá trình làm việc. Mục đích chỉ là để giảm thiểu rủi ro trong tuyển dụng đối với một số vị trí cụ thể, chứ không mang ý định đánh giá hay quy chụp toàn bộ sinh viên của trường", Phạm Thoại cho hay.

Team Phạm Thoại tuyển dụng - Ảnh: VHUEvent Group

Ngoài nội dung liên quan đến sinh viên trường Đại học Văn Lang, bài tuyển dụng cũng có tiêu chí không tuyển nữ cho một số vị trí. Phạm Thoại khẳng định, do tính chất công việc ở những vị trí đó phù hợp hơn với các bạn nam hoặc LGBT, chứ không phải vì đánh giá năng lực của các bạn nữ.

"Từ trước đến nay, mình vẫn làm việc và có mối quan hệ rất tốt với nhiều anh chị, bạn bè và các em là sinh viên Văn Lang. Mọi người đều rất giỏi, thân thiện và chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều bạn từng làm việc tại công ty, dù hiện đã nghỉ việc, mình và các bạn vẫn giữ mối quan hệ rất tốt.

Chính vì vậy, việc bài tuyển dụng vừa qua khiến nhiều người hiểu rằng mình có định kiến với sinh viên Văn Lang là điều mình rất tiếc. Thực tế, chỉ có một số vị trí mà bộ phận nhân sự muốn hạn chế rủi ro nên đã đưa điều kiện đó vào bài đăng, nhưng cách thể hiện đã gây ra hiểu lầm không đáng có.

Một lần nữa, mình xin thay mặt công ty gửi lời xin lỗi chân thành đến các bạn sinh viên Trường Đại học Văn Lang, cũng như các anh chị đã và đang đồng hành, làm việc cùng mình. Mình rất tiếc vì nội dung bài tuyển dụng đã khiến nhiều người cảm thấy không được tôn trọng hoặc hiểu sai về quan điểm của công ty cũng như của cá nhân mình.

Mình khẳng định rằng bản thân không hề có bất kỳ định kiến hay sự không thiện cảm nào đối với sinh viên Văn Lang. Mình luôn trân trọng năng lực của các bạn và mong rằng mọi người sẽ hiểu đây là một sự cố trong khâu tuyển dụng, không phải là quan điểm hay giá trị mà mình theo đuổi", Phạm Thoại nhấn mạnh.

Phạm Thoại khẳng định không có định kiến với sinh viên trường Đại học V - Ảnh: FBNV

Trước đó, thông qua VHUEvent Group, đơn vị chuyên cung cấp thông tin việc làm, tuyển dụng và kết nối nhân sự trong lĩnh vực tổ chức sự kiện (Event Agency) tại Việt Nam. Team Phạm Thoại thông báo tuyển dụng nhiều vị trí như 01 Trợ lý cá nhân; 01 Nhân sự Vận hành Livestream; 02 Content Social; 01 Content.

Song, trong phần yêu cầu, team Phạm Thoại nhấn mạnh tới hai lần việc "Không tuyển ứng viên là sinh viên hoặc cựu sinh viên Đại học V. Và không tuyển ứng viên nữ".

Ngay lập tức, bài đăng trên Facebook của VHUEvent Group nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là phản ứng tiêu cực từ các bạn trẻ đang theo học tại Đại học V.