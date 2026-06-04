Phái đoàn doanh nghiệp Mỹ vừa làm điều chưa từng có với Nga trong gần 10 năm qua

Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) năm nay đánh dấu một sự kiện đặc biệt: sự trở lại của phái đoàn Mỹ sau thời gian dài vắng bóng. Với quy mô 20.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia, diễn đàn hứa hẹn là tâm điểm của các cuộc đối thoại kinh tế và chính trị quan trọng.

Theo thông báo từ ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại vào hôm 2/6, một phái đoàn Mỹ sẽ chính thức góp mặt và tiến hành các cuộc trao đổi với giới chức Nga tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tuần này. Đây là lần đầu tiên các đại diện từ Mỹ tham dự sự kiện thường niên lớn nhất của nước Nga kể từ giai đoạn 2017-2018. Phái đoàn lần này do ông Rodney Cook, người đứng đầu Ủy ban Mỹ thuật của chính quyền Mỹ, dẫn đầu.

Tại diễn đàn, ông Cook sẽ có bài phát biểu trong phiên chuyên đề mang tên "Nga - Mỹ: Đối thoại về các nền văn hóa". Cùng tham gia phiên thảo luận này còn có các nhân vật tầm cỡ trong giới nghệ thuật Nga như ông Valery Gergiev (Giám đốc Nhà hát Bolshoi và Mariinsky) và ông Mikhail Piotrovsky (Tổng giám đốc Bảo tàng Hermitage).

Theo ông Ushakov, các đại diện Mỹ sẽ trao đổi với các đại diện chính thức, các quan chức và nhân vật nghệ thuật của Nga, đồng thời thảo luận về nhiều vấn đề trong chương trình nghị sự văn hóa giữa hai nước.

SPIEF năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế lớn nhất khu vực. Sự kiện thu hút khoảng 20.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia, trong đó bao gồm các quan chức chính phủ và chính trị gia cấp cao từ khoảng 76 nước.

Giống như mọi năm, các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) tiếp tục duy trì sự tham gia đông đảo và mạnh mẽ. Đặc biệt, Saudi Arabia góp mặt với tư cách là quốc gia khách mời danh dự của SPIEF năm nay. Phái đoàn nước này do Bộ trưởng Năng lượng, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud trực tiếp dẫn đầu.

Bên cạnh các phiên thảo luận chung, lịch trình làm việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại diễn đàn cũng được sắp xếp chi tiết với nhiều hoạt động cấp cao. Vào ngày 4/6, Tổng thống Putin sẽ mở đầu chuỗi sự kiện bằng cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế để thảo luận về những vấn đề chính trị, kinh tế trọng tâm trong và ngoài nước. Cùng ngày, ông sẽ hội đàm với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và dự lễ khởi công trực tuyến tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân tích hợp tại Uzbekistan.

Đỉnh điểm của sự kiện là vào ngày 5/6, khi phiên họp toàn thể chính của diễn đàn chính thức diễn ra. Tại đây, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng, tiếp nối là phần thảo luận và trả lời câu hỏi trực tiếp. Sau đó, vào ngày 6/6, Tổng thống Nga dự kiến có cuộc gặp riêng với Phó chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính để thảo luận về kết quả chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của ông cũng như vạch ra những định hướng phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Nguồn: Tổng hợp﻿