Nhiều người dân bỏ ra hàng trăm triệu đồng mỗi năm để tìm các liệu pháp chăm sóc sức khỏe với mong muốn kéo dài tuổi trẻ, đẩy lùi bệnh tật và trì hoãn quá trình lão hóa. PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu đưa ra góc nhìn xung quanh vấn đề này.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mới đây chia sẻ chuyện một người bạn vừa được bác sĩ tại một bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội truyền thuốc với mục đích giúp cơ thể trẻ và khỏe hơn.

Mỗi lần truyền hết 16 triệu đồng, cứ mỗi tháng thực hiện một lần. Tính ra, mỗi năm người này chi gần 200 triệu đồng cho việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, người bạn của PGS Hiếu vẫn cho rằng khoản tiền ấy “không đáng kể” so với với thu nhập của mình.

Tuy nhiên, điều khiến PGS Hiếu giật mình không phải số tiền, mà là bản chất của việc điều trị.

Khi nỗi sợ tuổi già trở ‘mỏ vàng’

Ông đặt câu hỏi: “Hiếm có bác sĩ được đào tạo bài bản nào lại dám đánh đổi sự nghiệp để tự tay truyền thuốc kiếm tiền tại nhà người dân. Hơn nữa, mức giá 16 triệu đồng không thể tương ứng với một liệu pháp tế bào gốc hay hỗ trợ miễn dịch thực sự, bởi những phương pháp này có chi phí rất cao. Nếu chỉ là các chất điện giải, vitamin tổng hợp thì mức giá ấy lại quá đắt”.

Câu chuyện trên khiến PGS Hiếu suy nghĩ rất nhiều. Bởi gần đây, đi đâu ông cũng nghe đến "longevity" – y học trường thọ.

Người có điều kiện kinh tế chọn phương pháp truyền NAD+, uống NMN, xét nghiệm tuổi sinh học để biết cơ thể mình đang già hay trẻ. Người bình dân hơn lựa chọn truyền vitamin, truyền thuốc "thải độc gan", làm sạch đại tràng. Thậm chí, những gói tế bào gốc còn được quảng cáo là công nghệ Nhật Bản với lời hứa trẻ hóa cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

“Điểm chung của những dịch vụ này là đánh trúng một mong muốn rất con người: kéo dài tuổi trẻ, đẩy lùi bệnh tật và trì hoãn quá trình lão hóa”.

Nhưng mong muốn chính đáng không đồng nghĩa với việc mọi phương pháp được quảng cáo đều có giá trị khoa học.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Sự thật của NAD+, NMN và tuổi sinh học

PGS Hiếu nhấn mạnh:“Cần nhìn nhận công bằng rằng NAD+, NMN và các xét nghiệm tuổi sinh học không phải những khái niệm hoàn toàn vô căn cứ”.

NAD+ là coenzyme tự nhiên có trong tế bào, tham gia điều hòa nhiều quá trình liên quan đến chuyển hóa và lão hóa. NMN là tiền chất của NAD+, phục vụ quá trình tạo năng lượng và sửa chữa tế bào.

Đây đều là những hướng nghiên cứu nghiêm túc. Các thí nghiệm trên động vật đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Tuy nhiên, con người không phải chuột. Dữ liệu nghiên cứu trên người hiện vẫn còn hạn chế, chưa đủ để khẳng định việc bổ sung NAD+, NMN có thể giúp con người sống lâu hơn hoặc khỏe mạnh hơn.

Tương tự, xét nghiệm tuổi sinh học có thể đưa ra một con số về tình trạng lão hóa của cơ thể. Nhưng sau khi biết mình có tuổi sinh học cao hay thấp, lời khuyên cuối cùng vẫn là ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và ngủ nghỉ điều độ.

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, đây đều là những điều chúng ta đã biết từ lâu, không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn để được nhắc lại.

Đề cập đến tế bào gốc, PGS Hiếu kể lại chính trải nghiệm nghiên cứu của mình cách đây hơn 10 năm.

“Thời điểm đó, thế giới có rất nhiều nghiên cứu sử dụng tế bào gốc cho bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim, với hy vọng thay thế những tế bào cơ tim đã chết.

Nhóm nghiên cứu của tôi cũng tham gia tìm hiểu hướng đi này. Tuy nhiên, kết quả ban đầu trên người khá khiêm tốn. Tình hình trên thế giới cũng tương tự, thậm chí có những phòng thí nghiệm danh tiếng phải rút hàng loạt bài báo khoa học.

Điều này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa những kỳ vọng trong phòng thí nghiệm và hiệu quả thực tế khi ứng dụng trên cơ thể người.

Hiện nay, ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành phương pháp điều trị chuẩn cho một số bệnh máu ác tính. Tuy nhiên, đây là những trường hợp bệnh nặng, có chỉ định rõ ràng, được thực hiện tại các bệnh viện chuyên sâu và vẫn cần tiếp tục theo dõi trong nhiều năm.

Cần phân biệt rõ phương pháp điều trị đã được xác lập chỉ định với những dịch vụ quảng cáo tế bào gốc để trẻ hóa”.

Theo PGS Hiếu, đến nay chưa có quốc gia nào phê duyệt liệu pháp tế bào gốc với mục đích trẻ hóa, ngay cả Nhật Bản cũng vậy.

Một số phòng khám tại Nhật được phép cung cấp dịch vụ theo cơ chế đăng ký, nhưng không đồng nghĩa phương pháp đã được chứng minh hiệu quả.

Ông còn đưa ra một quan sát đáng suy ngẫm về những chuyến đi nước ngoài để truyền tế bào gốc trẻ hóa cho người thân: Nếu tinh ý, chúng ta sẽ nhận thấy phần lớn khách hàng của những dịch vụ này lại là người nước ngoài.

Sự hấp dẫn của một công nghệ đến từ nước ngoài không thể thay thế cho bằng chứng khoa học về hiệu quả và độ an toàn.

Muốn sống thọ, hãy giữ mạch máu và đôi chân khỏe mạnh

Sau khi phân tích những phương pháp đang được quảng bá rầm rộ, PGS Nguyễn Lân Hiếu quay trở lại câu hỏi quan trọng nhất: “Muốn sống thọ thì nên làm gì? Câu trả lời nghe có vẻ nhàm chán, nhưng lại là nền tảng của y học dự phòng”.

Ông cho rằng, bệnh tim mạch và đột quỵ vẫn là những nguyên nhân tử vong hàng đầu. Vì vậy, giữ được hệ thống mạch máu khỏe mạnh cũng chính là giữ gìn tuổi thọ.

Mỗi người nên biết ba chỉ số quan trọng của bản thân: huyết áp, mỡ máu và đường máu; đồng thời cố gắng kiểm soát chúng trong ngưỡng an toàn.

Bên cạnh đó, vận động đều đặn mỗi ngày giúp duy trì sức bền tim phổi và khối cơ. Theo nhiều nghiên cứu, đây là những yếu tố dự báo mạnh mẽ khả năng sống lâu.

Với người cao tuổi, PGS Hiếu đặc biệt lưu ý vòng luẩn quẩn thường gặp: Đau gối, đau cổ chân khiến họ ngại đi lại; càng ít vận động, đôi chân càng yếu, cơn đau càng tăng và cuối cùng có thể mất khả năng đi lại.

Trong trường hợp đau cơ xương khớp hoặc hạn chế vận động, người cao tuổi không nên cố chịu đựng nhưng cũng không nên bỏ tập. Cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và xây dựng chương trình vật lý trị liệu phù hợp với từng người.

Ông ví việc tập luyện này như một đơn thuốc thực sự. Bởi giữ được sức mạnh đôi chân cũng chính là giữ được chất lượng cuộc sống khi về già.

Một việc khác không thể bỏ qua là khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư đúng cách. Với nhiều loại ung thư thường gặp, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống trên 5 năm có thể rất cao.

Theo PGS Hiếu, số tiền dành cho một lần truyền thuốc trẻ hóa đôi khi đủ để thực hiện nhiều đợt tầm soát sức khỏe có giá trị thực sự.

PGS Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ cách ông chăm sóc sức khỏe.“Ở tuổi U60, tôi chưa từng truyền NAD+, chưa đo tuổi sinh học và duy trì khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Tôi cố gắng thực hiện là đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Năm ngoái, số bước đi bộ trung bình của tôi đạt 8.267 bước mỗi ngày. Đến thời điểm chia sẻ, con số của năm 2026 vẫn chỉ xấp xỉ mức này”.