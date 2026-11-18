Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ, công nghệ y tế mới phải được đo bằng lợi ích của người bệnh.

Phát biểu tại họp báo công bố Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định thế giới đang bước vào giai đoạn khoa học và công nghệ làm thay đổi sâu sắc nền y học, mở ra những khả năng chưa từng có trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe.

Giá trị lớn nhất của tiến bộ y học không nằm ở mức độ hiện đại hay giá thành của công nghệ, mà phải được chứng minh bằng khả năng cứu sống người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm biến chứng, giảm chi phí và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn.

“Khoa học y học không thể chỉ dừng lại ở những công trình nghiên cứu, những thiết bị hiện đại hay những thành tựu được công bố. Khoa học phải đi vào thực tiễn điều trị, vào từng quyết định chuyên môn của người thầy thuốc và cuối cùng phải mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh”, ông Cơ nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu Việt Nam hướng đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, không chỉ là chỉ tiêu chuyên môn mà còn phản ánh chất lượng phát triển đất nước, nguồn nhân lực và hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

PGS Đào Xuân Cơ tại buổi họp báo (ảnh: N.M)

Kết nối công nghệ quốc tế với y tế Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học, cơ sở y tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, sự kiện cần tập trung vào bốn định hướng lớn: thúc đẩy đối thoại chính sách và quản trị y tế hiện đại; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thực chất; phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế và năng lực tự chủ quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu y tế liên thông.

Ông đặc biệt lưu ý việc tiếp nhận công nghệ phải đi kèm đánh giá nghiêm túc về hiệu quả lâm sàng, tính an toàn và hiệu quả kinh tế y tế.

“Không phải công nghệ nào mới nhất cũng là công nghệ phù hợp nhất. Điều quan trọng là lựa chọn đúng công nghệ, đúng nhu cầu, đúng điều kiện triển khai và mang lại giá trị thực chất cho người bệnh”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Một trong những nội dung được Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh là yêu cầu đánh giá hiệu quả thực chất của các chương trình hợp tác y tế.

Toàn cảnh buổi họp báo (ảnh:N.M)

Theo ông, thành công cần được nhìn nhận qua ba tiêu chí: tạo ra tri thức mới và những kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng; Hình thành sản phẩm, công nghệ và năng lực chuyên môn mà các cơ sở y tế Việt Nam có thể tiếp nhận, làm chủ; Chuyển hóa thành lợi ích cụ thể cho người dân thông qua chất lượng điều trị tốt hơn, khả năng tiếp cận thuận lợi hơn và chi phí hợp lý hơn.

Mọi đổi mới công nghệ phải tuân thủ pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghiên cứu, được đánh giá bằng bằng chứng khoa học và bảo đảm quyền lợi người bệnh.

"Đổi mới phải đi cùng trách nhiệm. Hội nhập phải gắn với tự chủ. Và phát triển phải hướng tới công bằng", ông Cơ nhấn mạnh.

Tại họp báo, Ban tổ chức cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam và Tổng hội Y học Việt Nam, tạo nền tảng phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn, kết nối chuyên gia và các tổ chức nghề nghiệp.

Tuần lễ được tổ chức theo cơ chế xã hội hóa toàn phần, không sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng hành và hỗ trợ chuyên môn theo thẩm quyền.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/9/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, do Bộ Y tế chủ trì, VEC và dmg events đồng tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị chuyên môn và đối tác đồng hành.



