Truyền thông Mỹ xác nhận một thực tế phũ phàng là hệ thống phòng không Patriot Ukraine đã bị tê liệt, 23 quả tên lửa Nga đã lao xuống thủ đô Kiev.

Tờ báo Mỹ Wall Street Journal (viết tắt WSJ) đã chỉ ra thực tế phũ phàng đối với chính quyền của ông Volodymyr Zelensky là các cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào thủ đô Kiev đã phơi bày một thực tế khắc nghiệt: Ukraine gần như đã cạn kiệt tên lửa PAC-3 hệ thống đánh chặn Patriot, vốn có khả năng vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo.

WSJ lưu ý hệ thống phòng không của Ukraine đã không đánh chặn được bất kỳ một quả nào trong số 23 tên lửa đạn đạo Nga phóng vào Kiev vào đêm 6/7.

Tờ báo Mỹ chỉ ra, các cuộc tấn công gần như không bị cản trở của Nga là hệ quả của tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn trên toàn cầu đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất, vốn trầm trọng hơn do cuộc chiến với Iran mà Mỹ phát động trong năm nay.

Bài báo nhấn mạnh tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7-8/7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây phân bổ thêm tên lửa đánh chặn từ kho dự trữ ít ỏi của họ, nhưng hiệu quả dường như không được tốt lắm.

Các quan chức Ukraine hiện cũng đang công khai tuyên bố hệ thống phòng không của Ukraine không còn khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, Quân đội Ukraine gần như thiếu hoàn toàn tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 cho các bệ phóng của hệ thống phòng không Patriot.

Trước thực trạng này, bản thân ông Zelensky và Bộ Quốc phòng Ukraine đã liên tục kêu gọi các nước châu Âu ngay lập tức chuyển giao “tất cả các loại tên lửa đánh chặn hiện có” cho Ukraine, nhưng cho đến nay, các nước châu Âu vẫn chưa phản hồi yêu cầu này.

Vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine viện dẫn việc xin giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn PAC-3 từ Mỹ như một cách khác để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine.

Vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc gặp hôm 8/7 giữa nhà lãnh đạo Ukraine và Tổng thống Mỹ Donald Trump, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO, nhưng trong các tuyên bố được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra vẫn cho thấy chưa có quyết định chính thức nào.