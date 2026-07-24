Ông Trump tuyên bố người đang ‘điều hành’ Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc điều hành thực tế tại Venezuela hiện do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đảm nhiệm.

"Ông ấy đang điều hành Venezuela", ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Mỹ khi giới thiệu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ với những người tham dự.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đang duy trì mối quan hệ rất tốt với Venezuela.

"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Venezuela và người dân Venezuela hiện rất hạnh phúc", ông Trump nói.

Ông cho biết các tập đoàn lớn nhất, gồm những công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới, đang đầu tư và kinh doanh tại Venezuela theo cách mà "không ai từng nghĩ là có thể".

"Chúng tôi đang lấy một phần dầu mỏ của Venezuela. Chúng tôi nên làm như vậy, còn họ cũng đang khai thác một phần. Venezuela hiện kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết và chúng tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích từ dầu mỏ của Venezuela. Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng được hưởng điều đó", ông Trump nói thêm.

Ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về một chiến dịch quân sự tại Caracas dẫn đến việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Ngày 5/1, 2 người đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc.

Ngày 6/1, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Venezuela.