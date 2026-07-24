HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ông Trump tuyên bố người đang ‘điều hành’ Venezuela

Hải Yến
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc điều hành thực tế tại Venezuela hiện do Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đảm nhiệm.

"Ông ấy đang điều hành Venezuela", ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Mỹ khi giới thiệu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ với những người tham dự.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đang duy trì mối quan hệ rất tốt với Venezuela.

"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Venezuela và người dân Venezuela hiện rất hạnh phúc", ông Trump nói.

Ông cho biết các tập đoàn lớn nhất, gồm những công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới, đang đầu tư và kinh doanh tại Venezuela theo cách mà "không ai từng nghĩ là có thể".

"Chúng tôi đang lấy một phần dầu mỏ của Venezuela. Chúng tôi nên làm như vậy, còn họ cũng đang khai thác một phần. Venezuela hiện kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết và chúng tôi cũng thu được rất nhiều lợi ích từ dầu mỏ của Venezuela. Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng được hưởng điều đó", ông Trump nói thêm.

Ngày 3/1, Tổng thống Donald Trump đã thông báo về một chiến dịch quân sự tại Caracas dẫn đến việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Ngày 5/1, 2 người đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Cả hai đều bác bỏ các cáo buộc.

Ngày 6/1, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Theo TASS
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại