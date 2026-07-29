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Ông Trump nói gì mà giá dầu tăng vọt 7%

Đức Nam
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Giá dầu thô tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn mạnh vào Iran để trả đũa vụ tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Ông Trump nói gì mà giá dầu tăng vọt 7% - Ảnh 1.

Giá dầu Brent, chuẩn mực quốc tế, tăng 7,4% lên 90,35 đô la một thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng khoảng 7,4% lên 85,11 đô la vào tối ngày 29/7 giờ Việt Nam.

Ông Trump nói với Fox News rằng Iran “sẽ bị đánh bại” sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ. “Chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào họ”, tổng thống Mỹ nói.

Theo một báo cáo từ Axios, Iran đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết các tên lửa đã bị đánh chặn thành công.

Ông Trump nói gì mà giá dầu tăng vọt 7% - Ảnh 2.

Trong khi đó, lực lượng Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công “nhiều địa điểm hậu cần” ở miền đông Iraq để trả đũa hơn 30 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong ba ngày qua, CENTCOM cho biết.

Vụ tấn công bất thành của Iran đã phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi trong giao tranh. Giá dầu tương lai đã giảm mạnh vào đầu tuần này khi cuộc xung đột dường như đang trên đà giảm leo thang.

“Chúng tôi vẫn vô cùng hoài nghi rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một bước đột phá ngoại giao lớn có thể giải quyết bế tắc hạt nhân đã châm ngòi cho cuộc chiến cách đây 5 tháng hoặc cho phép bình thường hóa giao thông hàng hải”, bà Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại RBC Capital Markets, cho biết trong một ghi chú gửi khách hàng hôm 28/7.

Iran và đồng minh Houthi ở Yemen đang cố gắng kiểm soát giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz và phía nam Biển Đỏ, hai điểm nghẽn quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông.

Iran đã tấn công các tàu chở dầu đi qua Hormuz trong tháng này. Lực lượng Houthi đã tuyên bố cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út vào tuần trước và nhận trách nhiệm các vụ tấn công vào hai tàu chở dầu ở Biển Đỏ.

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Tags

Eo biển Hormuz

giá dầu tăng

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