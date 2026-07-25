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Ông Trump: Iran đang ‘rất nghiêm túc’ trong đàm phán

Kông Anh
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Tổng thống Trump cho biết ông vẫn chưa quyết định có tiến hành cuộc tấn công lớn vào Iran hay không, vì Tehran đang "nghiêm túc" trong đàm phán với Washington.

Những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi nhiều phương tiện truyền thông đưa tin ông ngày càng thất vọng về Iran và ông đang gặp gỡ cố vấn cấp cao để thảo luận về việc phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Tehran.

Trong Phòng Bầu dục, khi được phóng viên hỏi liệu ông đã đưa ra quyết định tấn công Iran hay chưa, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: “Tôi chưa. Nghe này, chúng tôi đang nói chuyện với họ ngay bây giờ. Tôi nghĩ họ đang ngày càng nghiêm túc hơn.”

Ông Trump: Iran đang ‘rất nghiêm túc’ trong đàm phán - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Ông Trump nói Iran có hai lựa chọn: đạt được thỏa thuận hoặc đối mặt với cuộc tấn công “ở mức độ cao hơn nhiều”, sau gần 2 tuần Mỹ thực hiện loạt trận tấn công nhằm vào Iran khiến thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ .

Mỹ cũng tuyên bố đang tiến hành cuộc tấn công để ngăn chặn Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Iran lập tức đáp trả bằng cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực vùng Vịnh khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chúng tôi đang đàm phán với họ, vì vậy tôi nghĩ trong khi đàm phán, chúng ta sẽ xem kết quả thế nào. Tôi tin rằng... Họ rất nghiêm túc. Và họ nên như vậy” , ông Trump nói.

Cuộc xung đột mà ông Trump từng dự đoán chỉ kéo dài 4 hoặc 5 tuần nay gần bước sang tháng thứ 5 và đang gây áp lực lên tỷ lệ ủng hộ của đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng vào tháng 11.

Tổng thống Trump thông tin thêm ông không biết “điểm bùng phát” để đưa ra quyết định sẽ là gì, nhưng nhắc lại lập trường của mình rằng lằn ranh đỏ của ông là việc Iran tiến gần đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin ông Trump đã gặp các cố vấn. Trong khi Axios dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận ông Trump đang cân nhắc “cuộc tấn công quy mô lớn” vào Iran.

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Tags

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