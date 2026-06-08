Ông Trump: Fed sẽ sai lầm nếu tăng lãi suất

Trước thềm cuộc họp chính sách, Tổng thống Donald Trump cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sai lầm nếu tăng lãi suất.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của đài NBC, ông Trump đã phản bác lại suy đoán của thị trường rằng Fed sắp tăng lãi suất. Báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ vượt dự báo, khiến nhiều người tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Ông Trump nói: "Ngày nay, khi có những báo cáo tốt, thị trường lại giảm điểm vì họ nghĩ rằng Fed sẽ tăng lãi suất. Không có lý do gì để tăng lãi suất".

Bình luận của ông Trump được phát sóng vào cuối tuần qua càng làm tăng thêm áp lực chính trị và kinh tế lên tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ông sẽ chủ trì cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào ngày 16-17/6 tới.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh thêm: "Chúng ta thực sự nên giảm lãi suất". Ông cho rằng việc tăng lãi suất là "sai lầm".

Báo cáo việc làm vượt mọi dự kiến đã dẫn đến việc bán tháo trái phiếu kho bạc. Các nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Ông Trump từng công khai kêu gọi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất. Ông đã đề cử ông Warsh làm chủ tịch Fed với mong muốn tân chủ tịch sẽ hành động theo lời kêu gọi của mình.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Trump đã bày tỏ một vài sự thất vọng. Ông Trump nói: "Tôi rất tôn trọng ông ấy, nhưng cảm giác của tôi là khi một quốc gia đang phát triển tốt, quốc gia ấy không đáng bị trừng phạt bằng cách ngay lập tức tăng lãi suất".

"Các bạn biết đấy, chúng ta có nợ, chúng ta có những vấn đề khác. Chúng ta có những việc cần giải quyết. Tôi muốn tăng cường chi tiêu quân sự", ông nói thêm.

Trong khi đó, các nhà đầu tư ngày một tin rằng Fed dưới thời ông Warsh sẽ tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs đã hủy bỏ dự báo Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12/2026 do thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định. Các chuyên gia dự báo 2 lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 6 và tháng 12 năm 2027.

Trước tỷ lệ ủng hộ của Trump giảm sút do lo ngại của công chúng về cuộc chiến tại Iran, cách ông điều hành nền kinh tế và giá xăng dầu cao, ông Trump lập luận rằng việc làm và tăng trưởng có thể tự giúp kiểm soát lạm phát.

Theo Fortune