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Ông Putin cảnh báo hành động thù địch chống hạm đội thương thuyền Nga

Hoàng Vân
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Ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm quấy rối hạm đội thương thuyền Nga đều phải bị đáp trả "quyết liệt".

Putin cảnh báo hành động thù địch chống hạm đội thương thuyền Nga năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Putin có cuộc họp với các chỉ huy hải quân tại St. Petersburg, Nga, ngày 26/7/2026.

“Trong trường hợp các thế lực xấu muốn gây áp lực lên hạm đội thương thuyền của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta phải hành động thận trọng, trong khuôn khổ luật hàng hải quốc tế, nhưng phải dứt khoát - giống như việc phải chống lại cướp biển vậy.

Tôi hy vọng, các vị ở đây sẽ làm việc hiệu quả trong lĩnh vực này - bảo vệ hạm đội của chúng ta được an toàn”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra bình luận này hôm 26/7 trong một cuộc họp với các chỉ huy hải quân của các hạm đội thường trực trong nước.

Trong những tháng gần đây, Anh và nhiều quốc gia EU đã liên tục bắt giữ tàu mà họ cho là có liên hệ với Nga.

Họ mô tả đó là một phần của "hạm đội ngầm" của Nga, được cho là một hạm đội khổng lồ, gồm các tàu kinh doanh mờ ám, chủ yếu là tàu chở dầu thô, giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt.

Mặc dù Anh là một trong những nước lên tiếng mạnh mẽ nhất ủng hộ hành động quyết liệt chống lại các tàu bị nghi ngờ chở dầu thô Nga, nhưng nước này từ lâu đã tránh sự can thiệp trực tiếp.

Tuy nhiên, hồi tháng 3/2026, Anh tuyên bố đã tiến hành xem xét pháp lý cho phép quân đội Anh lên các tàu bị nghi ngờ có liên hệ với Nga.

Vào thời điểm đó, Nga đã lên án động thái này là một “bước đi vô cùng thù địch”, cáo buộc Anh đang tạo tiền đề cho “các hành vi cướp biển”.

Nga liên tục phủ nhận việc vận hành một hạm đội ngầm, và lên án việc bắt giữ tàu thuyền trên biển cả, coi những vụ việc này là hành vi "cướp biển".

Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, tàu bị bắt giữ cuối cùng đã được bên bắt giữ thả ra, nhưng EU hiện dường như đang tìm cách mở rộng hoạt động có tính pháp lý đáng ngờ này.

Theo RT
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