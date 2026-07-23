Tờ Corriere della Sera của Ý đã bị tòa án yêu cầu bồi thường cho một giáo sư xã hội học vì tội phỉ báng, khi gọi ông là

Bài báo về “Mạng lưới của Putin ở Ý”, đăng trên tờ Corriere della Sera, ngày 5/6/2022.

Hôm 21/7, một tòa án ở Milan đã phán quyết tờ báo Corriere della Sera phỉ báng Giáo sư Alessandro Orsini, khi gọi ông là thành viên “Mạng lưới của Putin ở Ý”.

Tờ báo khổ lớn thuộc dòng chính thống này đã bị buộc phải bồi thường 27.500 euro cho ông Orsini.

“Việc xuất bản và cho phép xuất bản một bài báo gán Giáo sư Orsini là thành viên của mạng lưới có tổ chức - gồm những người ủng hộ Tổng thống Putin, nhằm tuyên truyền và phản thông tin… cấu thành hành vi gây tổn hại đến hình ảnh cũng như danh tiếng cá nhân và nghề nghiệp của ông ấy”, thẩm phán nhận định trong phán quyết.

Trong phiên tòa, tờ Corriere della Sera khẳng định đã nhận được “những thông tin khác biệt” từ các nguồn tin mật để củng cố câu chuyện của mình, nhưng không thể chứng minh điều này trước tòa.

Thẩm phán lưu ý, tờ báo không chỉ không chứng minh được ông Orsini tham gia vào một mạng lưới tuyên truyền có tổ chức, mà còn không thể chứng minh được mạng lưới đó thậm chí có tồn tại hay không.

Do bài báo của Corriere della Sera, ông Orsini đã mất chức tại Đại học Luiss và bị đài truyền hình Ý RAI loại bỏ tư cách cộng tác viên.

Ông Orsini luôn chỉ trích mạnh mẽ sự ủng hộ của Ý dành cho Ukraine.

Đầu năm 2022, ông cáo buộc Thủ tướng Mario Draghi "hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ", đồng thời lên án phương Tây "không làm gì vì hòa bình".

“Chúng ta phải sẵn sàng công nhận nền độc lập của Donbass, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Ông Draghi phải không được gửi vũ khí cho Ukraine nữa”, ông Orsini từng nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài RAI.

Theo RT



