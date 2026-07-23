HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tờ báo Ý bị buộc phải bồi thường vì bôi nhọ những người ủng hộ ông Putin

Hoàng Vân
|

Tờ Corriere della Sera của Ý đã bị tòa án yêu cầu bồi thường cho một giáo sư xã hội học vì tội phỉ báng, khi gọi ông là

Bài báo về “Mạng lưới của Putin ở Ý”, đăng trên tờ Corriere della Sera, ngày 5/6/2022.

Hôm 21/7, một tòa án ở Milan đã phán quyết tờ báo Corriere della Sera phỉ báng Giáo sư Alessandro Orsini, khi gọi ông là thành viên “Mạng lưới của Putin ở Ý”.

Tờ báo khổ lớn thuộc dòng chính thống này đã bị buộc phải bồi thường 27.500 euro cho ông Orsini.

“Việc xuất bản và cho phép xuất bản một bài báo gán Giáo sư Orsini là thành viên của mạng lưới có tổ chức - gồm những người ủng hộ Tổng thống Putin, nhằm tuyên truyền và phản thông tin… cấu thành hành vi gây tổn hại đến hình ảnh cũng như danh tiếng cá nhân và nghề nghiệp của ông ấy”, thẩm phán nhận định trong phán quyết.

Trong phiên tòa, tờ Corriere della Sera khẳng định đã nhận được “những thông tin khác biệt” từ các nguồn tin mật để củng cố câu chuyện của mình, nhưng không thể chứng minh điều này trước tòa.

Thẩm phán lưu ý, tờ báo không chỉ không chứng minh được ông Orsini tham gia vào một mạng lưới tuyên truyền có tổ chức, mà còn không thể chứng minh được mạng lưới đó thậm chí có tồn tại hay không.

Do bài báo của Corriere della Sera, ông Orsini đã mất chức tại Đại học Luiss và bị đài truyền hình Ý RAI loại bỏ tư cách cộng tác viên.

Ông Orsini luôn chỉ trích mạnh mẽ sự ủng hộ của Ý dành cho Ukraine.

Đầu năm 2022, ông cáo buộc Thủ tướng Mario Draghi "hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ", đồng thời lên án phương Tây "không làm gì vì hòa bình".

“Chúng ta phải sẵn sàng công nhận nền độc lập của Donbass, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Ông Draghi phải không được gửi vũ khí cho Ukraine nữa”, ông Orsini từng nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài RAI.

Theo RT
Từ đối tác 'không giới hạn' đến màn ngã giá chưa từng có: Trung Quốc đẩy Nga vào thế khó


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Tin nóng Thế Giới 24h

putin

Ý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại