Mỹ phát tín hiệu mong gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20

Một nhà ngoại giao Nga mới đây cho biết, Mỹ đã phát tín hiệu mong muốn gặp Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai nhấn mạnh, ông coi sự tham gia của nguyên thủ quốc gia Nga Vladimir Putin vào hội nghị thượng đỉnh là hữu ích.

Nhóm chuyên gia ngoại giao Mỹ cũng đang truyền đạt tín hiệu tương tự đến chúng tôi", Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Marat Berdyev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS hôm 22/7.

Theo quan điểm của ông Berdyev, "đây không phải là phép lịch sự chính trị mà là logic hợp lý".

"Hội nghị thượng đỉnh là diễn đàn để các nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm; cuộc đối thoại của họ ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết, và nếu không có Nga thì không thể quản lý được các rủi ro cũng như khủng hoảng trên thế giới", nhà ngoại giao Nga giải thích.

"Chúng tôi vẫn chưa quyết định về mức độ tham gia của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20", ông Berdyev cho biết.

Mỹ là nước chủ nhà đảm nhận chức chủ tịch G20, và Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Miami, bang Florida.

Sự kiện quan trọng này dự kiến được tổ chức từ ngày 14 đến 15/12/2026.