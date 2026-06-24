Ông Netanyahu cho rằng Israel cần một bước đi mới để củng cố sức mạnh trong nhiều thập kỷ tới và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Ảnh minh họa hệ thống DroneWeaver của Israel.

“Tôi muốn có sự độc lập trong lĩnh vực vũ khí. Tôi vô cùng trân trọng sự hỗ trợ từ những người bạn Mỹ của chúng tôi, nhưng chúng tôi cần giảm sự phụ thuộc và phát triển ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của riêng mình. Chúng tôi phải tự sản xuất vũ khí”, ông phát biểu tại cuộc gặp với các học viên sĩ quan ở Bờ Tây.

Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel “đang đối đầu với Iran và các lực lượng đồng minh của nước này”.

“Chúng tôi đã tấn công họ nhưng mọi chuyện chưa kết thúc và mọi thứ đều phụ thuộc vào sức mạnh của chúng tôi. Israel sẽ ở đâu trong 30 năm tới phụ thuộc vào sức mạnh đó. Đây là lý do chúng tôi đang xây dựng một sức mạnh to lớn”, Thủ tướng Israel nói thêm.

Trước đó, ngày 3/5, ông Netanyahu thông báo Israel sẽ phân bổ 350 tỷ shekel, tương đương khoảng 115 tỷ USD, cho chi tiêu quốc phòng trong vòng 10 năm tới nhằm phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước.