Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Iran không thất bại trong xung đột với Mỹ và Israel sẽ tìm cách trả đũa.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

“Thỏa thuận” tai tiếng giữa Mỹ và Iran cuối cùng đã được ký kết. Bỏ qua những lời lẽ hoa mỹ, mọi người đều thấy rõ rằng Iran, nói một cách nhẹ nhàng, đã không thua trong cuộc chiến với Mỹ, bất chấp việc nguyên thủ Iran bị ám sát và những đợt tập kích tên lửa tàn khốc”, ông Medvedev tuyên bố.

Chính trị gia Nga cho rằng “người chơi thứ 3 là Israel” đang thất vọng vì không đạt được kỳ vọng về việc đánh bại hoàn toàn chính quyền Iran, đồng thời nhận định Israel sẽ đáp trả và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể ngăn cản điều đó.

“Thỏa thuận mong manh này có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi các cuộc tấn công mới nhằm vào Lebanon hoặc những hành động khiêu khích khác. Đó chính xác là điều mà nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vốn tồn tại nhờ chiến tranh, đang cần”, ông Medvedev giải thích.

Ông cũng cho rằng việc kỳ vọng hòa bình là thiếu thận trọng, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz “thực sự đã trở thành một quả bom hạt nhân của Ba Tư”, như ông từng viết ngày 8/4.

“Và nó sẽ được sử dụng”, ông Medvedev kết luận.