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Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Nhật Huy
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Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Nguyễn Tiến Hải được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ.

Sáng 25/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 9, TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng các chức vụ liên quan; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tiến Hải, ông Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: Nhật Huy)

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đến nhận công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cũng theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Nhàn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang và các chức vụ liên quan; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh; là kỹ sư Cơ khí giao thông, tiến sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, như: Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường và Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tháng 9/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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Tags

ban tổ chức trung ương

Nguyễn Duy Ngọc

Lê Quang Tùng

Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Tỉnh uỷ An Giang

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