Ông lão nông dân khuyên: "Mua bí ngô, đừng nhìn vào kích thước, hãy chú ý 4 điểm này, sẽ chọn được quả chất lượng tuyệt hảo!

Khi vào mùa thu đông, bí ngô/bí đỏ lại vào mùa thu hoạch. Một số người quan tâm đến sức khỏe và yêu thích loại nông sản này sẽ thưởng thức bí ngô một hoặc hai lần một tuần. Đặc biệt là người già và phụ nữ coi trọng chăm sóc sắc đẹp, họ thường coi bí ngô là thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên dù yêu thích nhưng không phải ai cũng biết cách chọn được những quả bí ngô ngon, chất lượng. Một lão nông chia sẻ rằng trong số rất nhiều người đến mua bí ngô, đa số họ thường không nhận biết được quả bí ngô nào ngon, quả nào không ngon. Nhiều người lại phó mặc cho người bán quyết định bằng câu nói "Chọn giúp tôi một quả bí ngô ngon". Là một người có kinh nghiệm lâu năm với nghề trồng rau, theo thời gian, lão nông này đã tích lũy được rất nhiều bí quyết trồng bí ngô. Ông cũng luôn áp dụng những phương pháp của mình để đảm bảo bí ngô mềm, ngọt và ngon.

Đừng đánh giá thấp loại thực phẩm giá rẻ này. Nghiên cứu cho thấy bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm axit amin, carotenoid, pectin, nhiều loại vitamin, chất xơ, sắt, canxi, kali, axit folic và progesterone, tất cả đều rất tốt cho sức khỏe. Sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ một nguyên liệu tốt như vậy. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ mẹo chọn bí ngô ngon, chất lượng từ người nông dân già. Ông nói: "Khi mua bí ngô, đừng nhìn vào kích thước; hãy tập trung vào 4 điểm chính này thì sẽ chọn được quả bí ngô ngọt, mềm và ngon".

Điểm đầu tiên: Hãy nhìn vào màu sắc

Bí ngô vốn là loại thực phẩm có màu cam. Do đó muốn mua được bí ngô ngon, chất lượng thì bạn phải chọn quả chín. Và khi chín thì bí ngô thường có màu cam đậm hoặc vàng đậm và đồng đều. Màu càng đậm thì càng chín và càng chứa nhiều beta-carotene. Vì thế để mua được quả bí ngô ngọt, mềm và ngon khi nấu thì nhất định bạn phải chọn quả bí ngô có màu cam đậm hoặc vàng đậm.

Điểm thứ hai: Nhìn vào vỏ bí ngô

Một quả bí ngô còn non, chưa chín sẽ có lớp vỏ mềm, dễ dàng có thể xuyên qua khi bấm móng tay vào. Vỏ của một quả bí ngô chín thường cứng. Do đó khi chọn bí ngô, bạn hãy dùng móng tay bấm vào vỏ bí ngô. Nếu vỏ cứng và không dễ gì xuyên móng tay vào hoặc để lại vết hằn, nghĩa là bí ngô đã đủ già và sẽ có chất lượng ngon. Vỏ bí ngô già sẽ có màu vàng cam hoặc nâu.

Nếu quả bí ngô có các đường gờ (đường kẻ) trên bề mặt, hãy chọn quả có các đường gờ sâu hơn và rõ ràng hơn. Một số quả bí ngô có một lớp phấn trắng mỏng trên bề mặt. Đây là lớp phấn tự nhiên tiết ra từ quả bí ngô và là một trong những dấu hiệu của độ chín và độ tươi.

Điểm thứ ba: Nhìn vào cuống bí ngô

Những quả bí ngô ngon nhất thì cuống thường sẽ khô, vàng, teo tóp và chắc. Đây là dấu hiệu chứng tỏ chúng được hái khi chín tự nhiên. Ngược lại, nếu thân bí còn xanh và mềm, bí có thể đã được hái quá sớm, chưa đủ chín già và kém ngọt.

Điểm thứ tư: Vỗ và cân

Vỗ nhẹ và lắng nghe âm thanh là một cách giúp bạn xác định độ già, ngon của bí ngô. Hãy dùng tay gõ nhẹ vào quả bí ngô. Nếu phát ra tiếng "bốp" đặc, đục thì có nghĩa là thịt bí rất chắc và chín/già. Ngược lại, nếu âm thanh rất giòn thì có thể bí chưa đủ chín và có kết cấu lỏng lẻo/mỏng, rỗng.

Cân và so sánh các quả bí ngô là một mẹo cũng giúp bạn xác định được chất lượng. Với những quả bí ngô có kích thước tương đương, hãy chọn quả có cảm giác nặng hơn. Một quả bí ngô chắc, cứng cho thấy thịt quả dày, ngậm nước và phát triển tốt. Ngược lại, một quả bí ngô nhẹ, xốp có thể bị mất nước, rỗng ruột hoặc kém phát triển.

Tóm lại, một quả bí ngô ngon, chất lượng cao có màu sắc vàng/cam sẫm và đồng đều, vỏ chắc, không tì vết, có đường gờ sâu (có thể có lớp phấn trắng phủ), tiếng gõ trầm ấm, và cảm giác chắc chắn, nặng tay. Nắm được 4 mẹo này, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng tìm được quả bí ngô ngọt, mềm và hoàn hảo!