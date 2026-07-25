Ông bố đơn thân bị tố cáo khi đưa con gái vào WC nữ: Cảnh sát khẳng định anh không hề sai!

Một tình huống tưởng chừng đơn giản khi chăm sóc con nhỏ đã châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Mỹ: Khi một ông bố đi cùng con gái nhỏ ở nơi công cộng, đâu mới là lựa chọn an toàn?

Sự việc xảy ra trong chuyến đi từ Florida trở về Oklahoma của anh Tyler Brodsky cùng hai con gái nhỏ. Khi dừng chân tại cửa hàng tiện lợi QuikTrip (bang Alabama), hai bé có nhu cầu đi vệ sinh. Lúc này, Tyler đứng trước một quyết định quen thuộc nhưng đầy trăn trở của nhiều bậc phụ huynh: Chọn nhà vệ sinh nào cho các bé?

Lo ngại nhà vệ sinh nam bẩn thỉu và có nhiều đàn ông trưởng thành không phù hợp với trẻ nhỏ, Tyler quyết định đưa hai con vào nhà vệ sinh nữ, thời điểm đó đang hoàn toàn trống người.

Rắc rối nhanh chóng ập đến khi vợ và mẹ vợ của một vị khách nam tên Robert Buckner phát hiện sự xuất hiện của Tyler bên trong. Nghe người nhà nói lại, Buckner lập tức tìm đến, xông vào lớn tiếng truy vấn và yêu cầu Tyler phải ra ngoài ngay lập tức, mặc dù hai bé gái vẫn đang ở trong buồng vệ sinh.

Tình hình đẩy lên cao trào khi Buckner quyết định gọi điện báo cảnh sát ngay tại cửa nhà vệ sinh: "Có một người đàn ông cùng hai bé gái đang sử dụng nhà vệ sinh nữ. Anh ta đang rửa tay cùng các con ngay lúc này!" .

Nhận thấy thái độ hung hăng của người lạ, Tyler đã nhanh trí dùng điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến để bảo vệ bản thân và các con. Tiếng la hét và sự căng thẳng từ vị khách lạ khiến hai con gái của anh hoảng sợ bật khóc nức nở.

Nhận thấy sự việc đi quá xa, một nữ nhân viên cửa hàng QuikTrip đã can thiệp bằng cách bước vào, đóng cửa ngăn Buckner ở bên ngoài và gửi lời xin lỗi tới ba cha con. Bất chấp điều đó, Buckner vẫn bảo thủ lập luận rằng Tyler "không có quyền" vào nhà vệ sinh nữ và đáng lẽ nên nhờ nhân viên nữ của cửa hàng đưa các bé vào hộ.

Không lâu sau, ba sĩ quan cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Sau khi làm rõ tình hình, lực lượng chức năng khẳng định Tyler hoàn toàn không vi phạm quy định nào và anh chỉ đơn thuần đang làm tròn trách nhiệm của một người cha. Các sĩ quan giải thích thêm rằng, việc một ông bố dẫn hai bé gái nhỏ vào nhà vệ sinh nam đôi khi còn dễ gây ra những cái nhìn tiêu cực và rủi ro hơn.

Cảnh sát sau đó yêu cầu Buckner rời khỏi cửa hàng, đồng thời ân cần trò chuyện, trấn an hai bé gái. Nữ nhân viên QuikTrip cũng tặng kem miễn phí cho hai bé để xoa dịu trải nghiệm tồi tệ. Cách xử lý văn minh của cảnh sát và cửa hàng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc được Tyler đăng tải lên nền tảng TikTok đã bùng nổ mạnh mẽ, thu hút hơn 18 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Vụ việc đã kéo theo một hệ lụy đắt giá ngoài đời thực dành cho người tố cáo quá đà. Công ty bất động sản Overstreet Properties, nơi Robert Buckner làm việc – sau khi tiếp nhận thông tin đã nhanh chóng ra thông báo chấm dứt hợp tác và sa thải Buckner . Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, hành vi hung hăng và thiếu chuẩn mực của ông này hoàn toàn trái ngược với các giá trị cốt lõi mà công ty theo đuổi.

Bài học cho các ông bố có con gái nhỏ

Câu chuyện của Tyler Brodsky đã chạm đúng "huyệt đạo" của hàng triệu phụ huynh trên toàn thế giới, đặc biệt là các ông bố đơn độc đồng hành cùng con gái nhỏ ở nơi công cộng, nơi mà các phòng vệ sinh gia đình (Family Bathroom) vẫn chưa thực sự phổ biến.

Tyler chia sẻ anh nhận được hàng nghìn tin nhắn đồng cảm từ các bậc phụ huynh từng rơi vào hoàn cảnh "tình ngay lý gian" tương tự. Qua trải nghiệm nhớ đời này, anh cũng rút ra lời khuyên cho các ông bố:

Giao tiếp trước: Nên chủ động thông báo với nhân viên cửa hàng hoặc các vị khách nữ xung quanh trước khi đưa con gái vào toilet nữ để tránh hiểu lầm.

Bình tĩnh và ghi hình: Luôn giữ sự bình tĩnh và chủ động quay video lại làm bằng chứng tự bảo vệ mình trước những hành vi hung hăng, quá khích.

Nguồn: Tổng hợp