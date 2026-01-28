Ốc bươu “ngậm” thủy tinh lỏng nguy hiểm ra sao?

Tại cơ sở bị kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã được sơ chế, ngâm trong dung dịch natri silicate – còn gọi là “thủy tinh lỏng”, một loại hóa chất thường dùng trong sản xuất gạch, xi măng, chất tẩy rửa và keo dán. Ngoài số ốc đã ngâm, công an còn thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất cùng loại được cất giấu để tiếp tục sử dụng.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ mẫu ốc đều chứa hóa chất công nghiệp bị cấm trong thực phẩm. Theo lời khai ban đầu, từ năm 2021 đến nay, bị can đã sử dụng khoảng 500 tấn natri silicate để xử lý hơn 3.000 tấn ốc bươu, sau đó tuồn ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết natri silicate (sodium silicate) là hợp chất vô cơ có công thức chung Na₂SiO₃, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như sản xuất xà phòng, xử lý nước, gốm sứ và bảo quản trứng. Natri silicate không phải là chất gây độc cấp tính ngay lập tức, nhưng có tính kiềm mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi xâm nhập cơ thể qua đường tiêu hóa.

Ốc ngâm trong dung dịch hóa chất.

Mức độ nguy hiểm của chất này phụ thuộc vào nồng độ và cách tiếp xúc. Ở dạng dung dịch đậm đặc, natri silicate có khả năng ăn mòn cao, gây kích ứng mạnh đối với da, mắt và niêm mạc đường tiêu hóa.

Theo bác sĩ Thiệu, khi nuốt phải thực phẩm tồn dư natri silicate, người dùng có thể cảm thấy rát miệng, đau họng, buồn nôn, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy. Trường hợp nặng có thể xuất hiện tổn thương niêm mạc tiêu hóa, thậm chí nôn hoặc đi ngoài ra máu. Dù không được xếp vào nhóm chất gây ung thư, việc tiếp xúc hoặc tiêu thụ kéo dài hóa chất công nghiệp có thể khiến cơ thể tích tụ các chất lạ, tạo gánh nặng lớn cho gan và thận – hai cơ quan chính tham gia chuyển hóa và đào thải độc tố.

Bác sĩ Thiệu cảnh báo: “Việc sử dụng hóa chất công nghiệp trong thực phẩm là hoàn toàn không được phép. Natri silicate có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương niêm mạc miệng, thực quản và dạ dày, đặc biệt khi tồn dư ở nồng độ cao. Khi gan và thận phải xử lý liên tục lượng lớn hóa chất không rõ nguồn gốc, nguy cơ suy gan, suy thận về lâu dài là rất đáng lo ngại”.

Để tự bảo vệ, chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác với những dấu hiệu bất thường của ốc bươu và các thực phẩm ngâm, tẩm. Thịt ốc có màu trắng lạ, giòn bất thường; nước ngâm nhớt, sệt, có cảm giác như xà phòng; hoặc khi ăn thấy tê, rát miệng đều có thể là dấu hiệu tồn dư hóa chất.

Trong trường hợp nhiều người cùng ăn và đồng loạt xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Đặc biệt, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền cần được đưa đi cấp cứu ngay nếu có biểu hiện đau rát họng, đau ngực, nôn nhiều hoặc đau bụng dữ dội.

Vụ việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra từ cơ quan chức năng. Bởi chỉ một mắt xích buông lỏng cũng có thể khiến hóa chất công nghiệp âm thầm len lỏi vào bữa ăn, để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe cộng đồng.